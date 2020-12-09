Yenifoça Yat Limanı için teklif süresi uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında yapılacağı duyurulan İzmir Yenifoça Yat Limanı Projesi ihalesinin son teklif verme tarihini 18 Ocak 2021 tarihine öteledi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre daha önce 17 Aralık olarak ilan edilen ihaleye son teklif verme tarihi 18 Ocak 2021 tarihine ötelendi. İhale aynı gün 13:30'da yapılacak.