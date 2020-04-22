Yenidünya Kebabı

4 Kişilik

Malzemeler:

20-25 adet yenidünya

300 gram orta yağlı kıyma

Tuz, kimyon, karabiber

1 kahve fincanı nar ekşisi

Su

Hazırlanışı:

Yenidünyaların saplarını çıkartın. Enine ikiye kesip çekirdeklerini de çıkartın. Kıymayı, tuz ve baharatla birlikte iyice yoğurun. Yoğurduğunuz kıyma hamurundan küçük parçalar koparıp yenidünya meyvelerinden bir tanesinin yarısına doldurun, diğer yarısını da hafifçe kapatın. Yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. 1 çay bardağı kadar su ekleyin. 190 dereceye ayarlı fırında, arada bir suyunu kontrol ederek 35-40 dakika kadar pişirin. Fırından almadan birkaç dakika önce kebapların üzerine nar ekşisi dökün. Tekrar sıcak fırına verin. Birkaç dakika beklettikten sonra fırından çıkarın. 5 dakika bekledikten sonra servise hazır edin.