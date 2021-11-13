Yenidoğan ambulanslarıyla 20 bin bebek hayata tutundu

Yenidoğan bebeklerin acil durumlarda yoğun bakım ünitesi bulunan hastanelere en kısa sürede nakledilmesi ve bu nakil esnasında tedavi süreçlerinin aksamaması hayati önem taşıyor.
Gerektiğinde hızla müdahalenin yapılmasına olanak sağlayan tam donanımlı yenidoğan ambulansları, hem Türkiye hem de dünya genelinde bebeklerin ölüm ve hastalık oranlarının azaltılmasında kilit rol oynuyor.
Sağlık Bakanlığınca bu amaçla bir yıl önce Türkiye genelinde yenidoğan ambulanslarını uygulamaya alındı. Sadece bebeklere hizmet veren ambulanslarda özel nakil kuvözü, solunum ve yenidoğanların nabzını ölçmeyi sağlayan cihazlar, defibrilatör, infüzyon ve perfüzyon pompaları gibi bir yoğun bakım ünitesini aratmayan tüm donanım yer alıyor.
ÖZEL EĞİTİMLİ PERSONEL GÖREV YAPIYOR
112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde bulunan ambulanslarda görev alacak personel, öncelikle yenidoğan transferi konusunda Bakanlık Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenen özel eğitim programlarına tabi tutuluyor, ardından da üniversite veya eğitim araştırma hastanelerinin yenidoğan yoğun bakım üniteleri ve doğumhanelerinde staj yapıyor.
Bu süreçleri başarıyla tamamlayanlar söz konusu ambulanslarda göreve başlayabiliyor.
Yenidoğanlarla ilgili "112" üzerinden ulaşan acil durum çağrıları üzerine harekete geçen ekipler, bebeği ambulansın özel nakil kuvözüne alarak hızla yoğun bakım ünitesi bulunan hastanelere naklediyor. Bu süreçte yeni doğum yapmış anneler de gerektiğinde ayrı bir ambulansla hastaneye sevk ediliyor.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Ocak-Kasım 2021 tarihlerinde Türkiye genelinde hayati riski bulunan 20 bin bebek, yenidoğan ambulansları ile hastanelere nakledildi.
ERKEN DOĞMUŞ, SOLUNUM GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN BEBEKLER
Yenidoğan ambulansında görev yapan doktor Nalan Bora, bu araçların yaşama tutunmaya çalışan bebekleri nakletmek için özel olarak tasarlandığını söyledi.
Bora, yenidoğan bebeklerin çok hassas sağlık durumlarının olabileceğine işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Ambulanslar, bebeklerimizi yaşama tutunmaya çalıştıkları o zorlu süreçlerinde mümkün olduğunca konforlu bir şekilde, gerekli tıbbi desteği sağlayarak nakletmek için tasarlanmış. Sadece yenidoğan bebeklerimizi taşıyor. Bu bebekler erken doğmuş, çok küçük doğum ağırlıklarına sahip olabiliyor. Solunumlarını henüz kendi başına gerçekleştiremiyor, vücut ısılarını koruyamayabiliyorlar. Bu durumlardaki bebeklerimizi, yenidoğan ünitesinin odası gibi düzenlenmiş ambulansımızla, özel eğitimli personel aracılığıyla hastanelere naklediyoruz."
"BÜYÜK BİR HASSASİYETLE NAKLEDİYORUZ"
Hayati riski bulunan bebekleri hastanelere yetiştirirken duygusal anlar yaşadıklarını dile getiren Bora, şu an çok küçük ve yardıma ihtiyacı bulunan bebeklerin bu durumu atlattıktan sonra çok sağlıklı bireyler olarak büyüyeceğine inandığını vurguladı.
Nalan Bora, "Yenidoğan bebeklerimiz anne babalarının olduğu gibi bizim için de çok değerliler. Ailelerimiz müsterih olsun, asla akılları kalmasın. Onları çok büyük bir hassasiyetle hastanelere naklediyoruz" diye konuştu.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!