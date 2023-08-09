Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler İş-Yaşam Yeniden yapılandırma başvuru süresi uzatıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Mücbir sebep devam eden illerde yeniden yapılandırma başvuru süresi uzatıldı

        Hazine ve Maliye Bakanlığınca Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla "mücbir sebep hali" 30 Kasım'a kadar uzatılan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yeniden yapılandırma başvuruları 29 Şubat 2024'e kadar yapılabilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniden yapılandırma başvuru süresi uzatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği" ile söz konusu uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

        Depremlerin büyük hasar oluşturduğu Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep halinin 30 Kasım'a kadar devamına ilişkin karar alınmıştı.

        Mücbir sebep hali uzatılan illerde yeniden yapılandırma için 29 Şubat 2024 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

        Yapılandırılan tutarların ilk taksiti (peşin ödeme dahil) 31 Mart 2024'ün resmi tatile rastlaması nedeniyle 1 Nisan 2024'e, ikinci taksiti 30 Nisan 2024'e kadar diğer taksitler ise takip eden aylarda ödenebilecek.

        Diğer taraftan, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa ve Gaziantep (İslahiye ve Nurdağı ilçeleri hariç) ile Sivas'ın Gürün ilçesinde mücbir sebep hali 31 Temmuz'da sona erdiğinden, başvuruların 31 Ekim'e kadar yapılması ve birinci taksitin (peşin ödeme dahil) 30 Kasım'da, diğer taksitlerin ise takip eden aylarda ödenmesi gerekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Çeşme'de kaybolan Eren için kaygılı bekleyiş!
        Çeşme'de kaybolan Eren için kaygılı bekleyiş!
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        Boşanma aşamasında sokakta darp etti!
        Boşanma aşamasında sokakta darp etti!
        Konserleri iptal oldu
        Konserleri iptal oldu
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızlara çağrı
        ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızlara çağrı
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Meteoroloji'den yağmur, fırtına ve sıcak uyarısı
        Meteoroloji'den yağmur, fırtına ve sıcak uyarısı
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Türkiye'nin yükselişi sürüyor!
        Türkiye'nin yükselişi sürüyor!
        Boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtarırken boğuldu!
        Boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtarırken boğuldu!
        “13 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor”
        “13 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor”
        ‘X’, neden İngilizce'deki en güçlü harf olabilir?
        ‘X’, neden İngilizce'deki en güçlü harf olabilir?
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti
        Habertürk Anasayfa