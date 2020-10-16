Yeniden Refah Partisinden AYM üyesi Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımıyla ilgili açıklama:

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Partiden yapılan yazılı açıklamada, paylaşımın kurumun ağırlığına ve ciddiyetine önemli ölçüde gölge düşürdüğü belirtilerek, "Amacını aşan cümleler olmaktan çok, millet iradesini hiçe saymaya yönelik beklentileri ima etme olasılığı yüksek olan bu söylemleri, kesinlikle kabul edilemez ifadeler olarak değerlendiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Partinin, millet iradesine zarar verecek her türlü söylemin karşısında olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devletimizin tüzel kişiliğine, anayasal ve demokratik kurumlarına, millet iradesine zarar verecek her türlü eylem, söylem ve imaların kesinlikle karşısında olduğumuzu ve her daim karşısında olacağımızı ifade etmek isteriz. Açıklama sahibi hakkında gereği yapılmalıdır. Anayasa'yı korumakla görevli bir kurumun üyesinin Anayasayı askıya almak manasına gelen darbe imasında bulunması asla kabul edilemez. AYM'nin üzerine düşmüş olan zannın ortadan kalkması ve güvenin yeniden tesis edilmesi bakımından, bundan böyle bu tür hukuk ve demokrasi dışı gelişmelere karşı önlem almasını ve talihsiz açıklamanın sahibi olan üye hakkında hukuki olarak gereğinin yapılmasını bekliyoruz."