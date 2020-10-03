Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Kars'ta konuştu:

Fatih Erbakan, Kars Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Yeniden Refah Partisi Kars 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin farklı illerinde kongre yaptıklarını ve güçlü bir şekilde seçimlere katılacaklarını anlattı.
Kendilerini haber yapmayan medyayı eleştiren Erdoğan, şöyle konuştu:
"Yeniden Refah Partisi'ne 'FETÖ ile terör ile iş birliği yapıyor' demeleri imkansız. Yeniden Refah Partisi'ne 'CHP'nin arkasına takıldı ve geçmişi karanlık', ne olduğu belli değil diyemezler. 'Ajandası gizli ne yapacağı belli değil, söyledikleri boş, konuştuklarının içi boş' diyemezler. 'Yeniden Refah Partisi'nin dış güçlerle bağlantısı var' diyemezler. Böylece Yeniden Refah Partisi'ne takacak bir kulp yok."
Erbakan, kısa sürede 81 ilde 805 ilçede teşkilatının toplandığını belirterek, 64 ilde kongre yaptıklarını dile getirdi.
Türkiye siyaset tarihinin en büyük kongresini 40 bin kişinin katılımıyla yaparak seçime girme hakkını kazandıklarını anlatan Erbakan, şunları kaydetti:
"İktidara geldiğimizde işçi, memur ve emekli maaşlarına yüzde 50 zam yapacağız. İnşallah gelir gelmez emeklinin, işçinin, memurun maaşları üzerinden alınan bütün vergileri kaldıracağız. Elektrik, su, doğal gaz gibi temel insani ihtiyaçları belli bir asgari seviyeye kadar 83 milyona ücretsiz olarak vereceğiz. Tüm emeklilik ve sağlık sigortalarının kapsamı genişletilecek ve aynı zamanda miktarı artırılacak."
Konuşmanın ardından tek listeyle gidilen seçimde, Yeniden Refah Partisi Kars İl Başkanlığına İbrahim Çelik seçildi.
Kongreye, CHP, İYİ Parti, Deva ve Gelecek partililerinin il başkanları ile bazı yöneticileri de katıldı.
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