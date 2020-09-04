Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan Doğu Akdeniz değerlendirmesi:

AA

Erbakan, yazılı açıklamasında, milli meselelerde her zaman devletin ve hükümetin yanında olduklarını bildirdi.

Batılı devletlerin Doğu Akdeniz ve Ege'de Yunanistan'ı maşa olarak kullanmasının, Türkiye'yi siyasi ve ekonomik olarak köşeye sıkıştırma planının bir parçası olduğuna dikkati çeken Erbakan, "Türkiye olarak Yunanistan'ın oldubittilerine geçit vermemiz, Ege ve Doğu Akdeniz'de en ufak hakkımızdan taviz vermemiz söz konusu dahi olamaz." ifadelerini kullandı.

- "Yunan makamlarının AA çalışanlarını hedef göstermelerini kınıyoruz"

Yunanistan'ın Meis Adası'nda hukuksuz ve hadsiz bir şekilde uluslararası hukuk ve anlaşmaları çiğneyerek asker konuşlandırmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Erbakan, "Yunan makamlarının AA çalışanlarını faşist bir internet sitesi eliyle hedef göstermelerini sert bir şekilde kınıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin ve AB ülkelerinin kayıtsız şartsız Yunanistan'ın yanında yer almalarının Batı'nın gerçek yüzünü bir kez daha gösterdiğini aktaran Erbakan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin enerji güvenliği bakımından Doğu Akdeniz'de hakkı olan enerji kaynaklarına sahip çıkması büyük önem arz etmektedir. Hükümetimiz Doğu Akdeniz'de oldubittiye getirilmeye çalışılan hiçbir haksız ve dayatmacı politikaya prim vermeyerek Türkiye'nin milli menfaatlerini öncelemelidir."