Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan "19 Mayıs" mesajı

AA

Erbakan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 19 Mayıs 1919'da bağımsızlık ve milli iradenin hakimiyeti için Samsun'dan başlatılan Milli Mücadele'nin, Türk milletinin kurtuluş ve istiklal yolundaki azmi olduğunu belirtti.

Yeni nesillerin bilimsel, ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesiller olarak yetiştirilmesi için gerekli adımların atılmasının hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Erbakan, şunları kaydetti:

"Vatan sevgisi imandandır, sözünden hareketle emperyalist güçlerin vatanımızdan kovulması, milletimizin ve ülkemizin selameti için başlatılan yürüyüşün 101'inci yıl dönümünde milletimizin ve gençlerimizin bayramını en kalbi duygularla kutluyor, aziz vatanımız için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor ve kendilerine Yüce Rabb'imizden rahmet diliyoruz."