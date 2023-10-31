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        Haberler Televizyon YENİDEN KAPTAN! MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? 30 Ekim 2023 MasterChef All Star kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kim oldu

        MasterChef'te yeni bir hafta başladı! MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belirlendi

        Haftanın ilk gününde ekranlara gelen MasterChef All Star'da bu kez takım oluşturma heyecanı vardı. Gecenin sonunda iki yarışmacı kaptanlığa seçilirken, kırmızı ve mavi takım da belirlendi. İşte, 30 Ekim gecesi MasterChef'te belirlenen takımlar ve son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 10:02 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:02
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        • 1

          Pazar günü yaşanan elemeden sonra MasterChef'te yeni takım kurmanın heyecanı vardı. Önce kaptanlar belirlendi; seçilen kaptanlar kendi takım arkadaşlarını belirledi. Belirlenen mavi ve kırmızı takım, bu hafta ödül ve dokunulmazlık oyunlarında karşı karşıya gelecek. İşte, 30 Ekim 2023 Pazartesi MasterChef'te belirlenen kaptanlar ve takımlar...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          30 EKİM MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

          Mavi takım kaptanı Tahsin oldu.

        • 3

          30 EKİM MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

          Mavi takımda; Tanya, Barbaros, Ayaz, Eren, Kıvanç, Hasan, Sergen ve Tahsin (kaptan) yer alıyor.

        • 4

          30 EKİM MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

          Kırmızı takım kaptanı Cemre oldu.

        • 5

          30 EKİM MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

          Kırmızı takımda; Batuhan, Esra, Dilara, Barış, Tolga, Büşra ve Cemre (kaptan) yer alıyor.

        • 6

          29 EKİM MASTERCHEF'TE ELENEN İSİM KİM OLDU?

          Metin, Barbaros, Batuhan, Tanya, Cemre, Esra, Tahsin; bütün hafta boyunca eleme potasına giren isimlerdi. 29 Ekim gecesi MasterChef'e veda eden isim Metin oldu.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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