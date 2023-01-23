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'Yeniden Doğuş' minyatür sergisi açıldı

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen, Nihal Konçu Akhuy’un natüralist öğelerle işlediği eserlerinden oluşan ‘Yeniden Doğuş Minyatür Sergisi' 27 Şubat tarihine kadar sanatseverleri ağırlayacak.  

Giriş: 23.01.2023 - 09:45 | Güncelleme: ABONE OL
'Yeniden Doğuş' minyatür sergisi açıldı
HABERTURK.COM

Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde organize edilen ‘Yeniden Doğuş Minyatür Sergisi’ sanatseverlere kapısını açtı. Araştırmacı ve Multidisipliner Sanatçı Nihal Konçu Akhuy’un natüralist öğelerle işlediği eserlerinden oluşan ‘Yeniden Doğuş' Minyatür Sergisi 27 Şubat tarihine kadar sanatseverleri ağırlayacak.

“Bu eşsiz güzelliğin içerisinde olup etkilenmemek mümkün değil”

Sergi açılışında konuşan sanatçı Nihal Konçu Akhuy, “Şiirlere, şarkılara ve resimlere konu olan bu eşsiz güzelliğin ve tarihi dokunun içinde olup da etkilenmemek mümkün değil. Yaptığım tüm çalışmalar Üsküdar aşkı ile ruhuma işleyen güzelliklerin dışa vurumu oldu. Yeniden doğuş isimli sergimde bu aşkın etkisiyle ağırlık olarak geleneksel sanatların farklı disiplinlerini kullanarak ortaya koyduğum eserleri görmektesiniz” dedi.

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