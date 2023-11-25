2024'te vergi ve harçlar ne kadar olacak? Bu sorunun yanıtı, 2023 yılı yeniden değerleme oranının belli olmasının ardından merak konusu oldu.2024 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak gerçekleşti. 2023 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olmuştu. Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak. Peki, 2024'te vergi ve harçlar ne kadar olacak? İşte yanıtı