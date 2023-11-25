Yeniden değerleme oranı belli oldu! 2024'te yurt dışı telefon, pasaport ve diğer harç ile cezalar ne kadar olacak?
Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeniden değerleme oranı, 2023 için yüzde 58,46 olarak tespit edildi. Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezalarındaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 olarak uygulanacak. Bu gelişmenin ardından "2024 yurt dışı telefon, pasaport ve harç ile cezalar ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte yeniden değerleme oranı ile 2024 vergi ve harçları...
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2024'te vergi ve harçlar ne kadar olacak? Bu sorunun yanıtı, 2023 yılı yeniden değerleme oranının belli olmasının ardından merak konusu oldu.2024 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak gerçekleşti. 2023 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olmuştu. Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak. Peki, 2024'te vergi ve harçlar ne kadar olacak? İşte yanıtı
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VERGİLER VE CEZALAR YÜZDE 58,46 ARTACAK
Buna göre, 2024 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak gerçekleşti. 2023 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olmuştu. Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak.
Yeniden değerleme oranı olarak, Ekim ayına ait üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalaması kabul ediliyor.
Cumhurbaşkanı’nın bazı vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranından farklı oranlar belirleme yetkisi bulunuyor.
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KIRMIZI IŞIK İHLALİ 1.506 TL
Trafik para cezaları yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı’nın trafik cezalarını indirme veya artırma yetkisi bulunmuyor. Cumhurbaşkanı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılan araç muayene ücretlerini ve cezalarını 5 yılda bir yüzde 20 oranında artırmaya veya eksiltmeye yetkili.
Buna göre, 2024’te bazı trafik cezaları şöyle olacak:
Seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali, muayene yaptırmamak: 1.506 TL (951 TL)
Ruhsatsız araç kullanma: 586 TL (370 TL)
Emniyet kemeri takmamak, park yasağını ihlal: 691 TL (436 TL)
Engelli otoparkını işgal: 1.384 TL (874 TL)
Kış lastiği taktırmamak: 4.015 TL (2.534 TL)
Alkollü araç kullanmak (ilk defa): 6.439 (4.064 TL)
(Parantez içi rakamlar 2023 yılına aittir)
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PASAPORT HARÇLARI
Harçlar Kanunu uyarınca, harçlar o yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı, yeniden değerleme oranında artırılmış olan harçları 20 katına kadar artırmaya, yarıya kadar indirmeye yetkili. Pasaport harçları bu yıl temmuz ayında yüzde 50 oranında ikinci defa artırıldı.
Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisini kullanmaması halinde pasaport harçları şöyle olacak:
6 aya kadar: 1.639.00 TL (1.034.55 TL)
1 yıl: 2.396.50 TL (1.512.45 TL)
2 yıl: 3.912.50 TL (2.469.15 TL)
3 yıl: 5.558.00 TL (3.507.75 TL)
3 yıldan fazla: 7.833.00 TL (4.943.25 TL)
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YURT DIŞI TELEFON HARCI
Yurt dışından yolcu beraberi getirilen telefonlar için alınan harç 7 Temmuz 2023’te yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6 bin 91 TL’den 20 bin TL’ye yükseltilmişti. 2024 yılında ise 31.692 TL olacak.
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