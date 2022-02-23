AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce koruma altında bulunan 2 bin 780 dekar alana sahip Yeniçağa Gölü, her yıl göç mevsimlerinde turna, çütre, arı şahini, angut, balık kartalı ve flamingo gibi kuş türlerini ağırlıyor.

AA'nın haberine göre ilçe sakinleri, büyük kısmı buz tutan gölün kenarında bekleyen bir kuş gördü.

Vatandaşlar, pelikan olduğunu anladıkları kuşu cep telefonlarıyla görüntüledi.

Pelikanın, kuşların göç güzergahında bulunan Yeniçağa Gölü'ne mola vermek için geldiği değerlendiriliyor.