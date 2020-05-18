Merhaba sevgili Habertürk okurları… Mayıs ayı tüm hızıyla devam ederken geçtiğimiz hafta gerçekleşen Venüs, Satürn ve Jüpiter retrolarının etkileri sürüyor. İkili ilişkilere her zamandan daha fazla dikkat etmemiz gereken bir süreçteyiz. Aşkı ve güzelliği simgeleyen Venüs’ün gerilemesi birlikteliklerde sorunlar doğurabiliyor. Venüs retrosu devam ederken dış görünüşle alakalı değişiklikler de yapılmamalı... Bunun yanında bu hafta 20 Mayıs’ta Güneş İkizler burcuna geçiyor ve İkizler burçlarının doğum günleri başlıyor. 22 Mayıs’ta meydana gelecek Yeniay ise fırsatlar doğuruyor. İşte 18-24 Mayıs haftalık burç yorumlarıyla ilgili detaylar…
KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Güzel etkilerle, fırsatlarla haftayı karşılıyorsunuz sevgili Koç burçları. Yalnızca birtakım olayları fazlasıyla büyütme, abartma eğiliminiz var. Yeni haftada farklı yollardan para kazanmanın peşine düşüyorsunuz fakat tam oldu derken gözden kaçırdığınız yeni meselelerle yüzleşiyorsunuz. Bunun yanında 20 Mayıs’ta Güneş’in İkizler burcuna geçmesi güzel fırsatlar yakalayabileceğinize işaret ediyor. İletişim trafiğinin artmasıyla kariyerde güzel fırsatlar ayağınıza gelebilir. Zaten ardından meydana gelecek Yeniay da güzel haberleri müjdeliyor.
BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU
Havaların ısınması ve koronavirüs nedeniyle yaşanan kısıtlanmalar sizleri biraz aşağı çekiyor sevgili Boğa burçları… Plan yapmayı seven, gelecekte ne yapması gerektiğini bilen ve sürprizlerden hoşlanmayan Boğa burçlarını da en çok önlerindeki belirsizlik sıkıyor. Yarım kalan işlerinizi tamamlayamamak, gelecek planlarınızı ertelemek zorunda kalmak can sıksa da yeni haftaya daha iyimser başlıyorsunuz. Öncelikle 20 Mayıs’ta Güneş’in İkizler burcuna geçmesi maddi anlamda sevindirici gelişmelerin yaşanabileceğinin sinyalini veriyor. Ardından meydana gelecek Yeniay ise kariyerde güç ve kuvvet veriyor sizlere… Öyle ki iş tekliflerinin de kapısını aralıyor. Yalnızca biraz sabır gerekiyor.
İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU
Gelelim İkizler burçlarına… Yeni haftada motivasyonunuz ve enerjiniz oldukça yüksek… Ayrıca en sevdiğiniz aylar geldi… Yoğun temponuza rağmen gülümsemeyi ihmal etmiyorsunuz… Elbette Venüs retrosunun 25 Haziran’a kadar devam etmesi ikili ilişkilerde aksama ve yavaşlıklar doğuruyor ancak bu durumun bilincinde olan İkizler burçları süreci daha rahat atlatıyor. Yeni haftada Güneş burcunuza geçiyor. Doğum günlerini kutlamaya başlayan İkizler burçları daha kesin kararlarla, özgüvenle hareket ediyor. Şansınız, etkileyiciliğiniz, kendinize güveniniz oldukça güzel. 22 Mayıs’taki Yeniay’da ise aklınızdan geçenlere dikkat edin. Çünkü hayalleriniz, istekleriniz gerçekleşebilir.
YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç burçları, havaların ısınması ve koronavirüs sürecinin devam etmesi biraz karamsarlığa sürüklüyor sizleri… Öte yandan geçtiğiniz hafta başlayan retro hareketleri para konularında hesabınızı iyi yapmanız gerektiğini söylüyor. Aşırı borçlanma, duygusal durumda iniş ve çıkışlar canınızı sıksa da yepyeni bir haftaya uyandık ve bu hafta 20 Mayıs’ta Güneş İkizler burcuna geçiyor. Eğer sağlıkla ilgili problemleriniz varsa güzel sonuçlarla mutlu olacaksınız. Ya da aile büyüklerinizden birinin sağlığıyla ilgili güzel haberler alma olasılığınız yüksek. 22 Mayıs’ta meydana gelecek Yeniay’da ise canlanacaksınız. Sizi mutsuz eden kişi ve durumlardan uzaklaşıp yeni başlangıçlara adım atacaksınız.
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