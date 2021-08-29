Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı devam eden Yeni Zigana Tüneli Projesi'nde yüzde 91 kazı destekleme seviyesine gelindiği belirtilerek, tünel tamamlandığında Trabzon ile Gümüşhane arası araçla 1.5 saat olan ulaşımın 40 dakikaya düşeceği aktarıldı.
Doğu Karadeniz bölgesini Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahtaki Zigana Tüneli inşaatında sona yaklaşıldığı ifade edilen açıklamada, 24 saat vardiyalı çalışmaları süren tünel inşaatında yüzde 91 kazı destekleme seviyesine gelindiğini, ışığın görünmesine ise çift yönlü olarak 1,2 kilometre kaldığı vurgulandı.
Tünelin yurt içi kara yolu ulaşımıyla uluslararası ticaretin daha hızlı yapılmasına katkı sağlayacağına dikkati çekilerek, tünelin hizmete girmesiyle ağır vasıta sürücülerinin ulaşımda güvenli ve ekonomik bir rahatlama yaşayacağı aktarıldı.
Projeyle 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa edildiğine işaret edilen açıklamada, "Çift tüp uzunluğu 29 kilometre olan projede, her iki tüpte de 13,3 kilometre olmak üzere toplamda 26,6 kilometrelik kazı işi tamamlandı. Tünelde, beton kaplama imalatının da yüzde 68'lik kısmı tamamlandı." değerlendirilmesinde bulunuldu.
ORTA ANADOLU'YA BAĞLANACAK
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zigana Tüneli'nin bittiğinde Erzurum ile Trabzon arasında hem lojistik koridor olarak hem de ulaşım açısından büyük önem ihtiva eden bir tünel olacağını bildirdi.
Karaismailoğlu şunları kaydetti:
"Zigana Tüneli bittiğinde, Erzurum ile Trabzon arasında hem lojistik koridor olarak hem de ulaşım açısından büyük önem ihtiva eden bir tünel olacak. Dünyanın en önemli, en büyük tünellerinden birisi olarak hem bölgeye büyük hizmetler yapacak hem de lojistik olarak Trabzon Limanı'nı Orta Anadolu'ya bağlayacak, Türkiye'nin güneyine, doğusuna bağlayacak önemli bir aks üzerinde olacak."
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