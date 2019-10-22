22 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı süren, tamamlandığında çift tüp 29 kilometre uzunluğuyla dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun kara yolu tüneli olacak Yeni Zigana Tüneli Projesi'nde ışığın görünmesine 11 kilometre kaldı.
Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nda Gümüşhane yönünde yapımına Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016'da başlanan projede, 300'ü aşkın personel, yerin 700 metre altında, 24 saat esasına göre çalışıyor.
Ulaşım maliyetini azaltacak ve Doğu Anadolu'nun Karadeniz sahili ile bağlantısını kolaylaştıracak tünelin bölgenin ticari ve turistik değerine ciddi katkı sunması bekleniyor.
29 KİLOMETRENİN 18'İ GEÇİLDİ
Mevcut yolu 8 kilometre daha kısaltarak Trabzon-Gümüşhane arasındaki ulaşımı 40 dakikaya düşürmesi hedeflenen tünelin bölgeye yatırım yapacak girişimciler için lojistik açıdan maliyetleri düşürmesi ve limana ulaşımı kolaylaştırması öngörülüyor.
Devam eden projede, kazı destekleme çalışmalarında toplamda 18 kilometrelik kısım geçilirken, beton imalatı olarak da 10 kilometrelik kısım tamamlandı.
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