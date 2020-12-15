Kaza, Yeni Zelanda´nın Güney Adası´nda meydana geldi. Bir helikopterin henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı sahile düştüğü duyuruldu.

Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralıların arasında çocukların da bulunduğu ifade edildi.

Sivil Havacılık Kurumu´nun, kazaya ilişkin inceleme başlattığı aktarıldı.