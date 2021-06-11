Christchurch cami saldırısını ele alacak film tartışmaların odağında

Yeni Zelanda'da Christchurch kentinde 2019 yılında iki camiye gerçekleştiren terör saldırısını konu alacak film, ülkede acıların çok taze olması ve filmin odak noktası nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.
Yeni Zelanda’nın Canterbury Müslüman Derneği Sözcüsü Abdigani Ali, ‘‘Trajik olaylarla ilgili hala birçok hassasiyet var." açıklamasında bulundu. Ali, bu saldırının anlatılması gerektiğini ancak bu anlatımın özgün ve duyarlı bir şekilde yapılması gerekliliğine dikkat çekti.
İlk etapta toplumdaki nefret söylemi ve İslamofobiyle mücadele için gişe rekoru kıracak bir film çıkartmaktansa kurumsal aygıtlarında süregelen ön yargıyla mücadelenin önemine vurgu yaptı.
51 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı konu alacak filmin adı ise ‘‘They Are Us" olacak. Tartışmalar üzerine henüz açıklama yapmayan Jacinda Ardern’in konu hakkındaki tutumuysa merak ediliyor
Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen saldırı sonrası, ülkede silah satın alma yasası değiştirilmiş ve Ardern’in saldırı sonrasındaki tutumu tüm dünyada çok konuşulmuş ve takdir toplamıştı.
FİLM NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?
Hollywood Report’a göre, Avustralyalı aktris Rose Byrne, filmde Jacinda Ardern’i canlandıracak. Filmi, Yeni Zelandalı yapımcı, yönetmen ve senarist olan Andrew Niccol’un yöneteceği biliniyor.
Nicccol filmin odak noktasını, "genç liderin trajik olaylara tepkisi hakkında ilham verici bir ‘‘hikâye olarak nitelendirdi. Ancak filmin bu odak noktası sorgulamalara neden oldu.
En yaşanabilir şehir Auckland’da bir gazeteci ve şair olan Muhammed Hassan, Yeni Zelanda’da bir radyoya verdiği demeçte bunun ilham verici bir hikâye olmadığının altını çizdi.
Filmin odak noktasının Jacinda Ardern’den çok Müslüman ailelerin bu terör saldırısında kurban olması ve ailelerin kaybettikleri kayıplar üzerine şekillenmesi gerektiği eleştirisini ön plana çıkardı.
Yeni Zelanda’da #TheyAreUsShutDown etiketiyle Twitter'da filme karşı çıkanlar trende girdi.
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