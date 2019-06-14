14 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019’da terör saldırıları düzenleyerek aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi yaralayan terörist Tarrant, Christchurch Yüksek Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.
Mahkemeye, Auckland kentindeki yüksek güvenlikli Paremoremo hapishanesinden video bağlantısıyla katılan Tarrant, avukatları aracılığıyla kendisine yöneltilen 51 cinayet, 40 cinayete teşebbüs ve terör eyleminden suçsuz olduğunu iddia etti.
SANIĞIN AKIL SAĞLIĞI YERİNDE
Terör saldırısında yaralananlar ve mağdur yakınlarının da izlediği duruşmada, yetkili kurumlardan gelen raporların teröristin akıl sağlığının yerinde olduğunu gösterdiğini açıklayan Yüksek Mahkeme Hakimi Cameron Mander, "Tarrant'ın zihinsel sağlık değerlendirmesi tamamlanmıştır. Davacının savunma yapma, avukatlarına bilgi verme ve mahkemeye yanıt verme konusunda herhangi bir sorunu yoktur." ifadelerini kullandı.
Savcılık, Polis, Yeni Zelanda Kraliyet Hukuk Ofisi ve Christchurch Kraliyet Avukatlar Bürosunun daha önce aldığı ortak karar uyarınca sanığın 51 cinayet ve 40 cinayete teşebbüsün yanı sıra terör eyleminden de yargılanmasını talep etti.
Yargıç Mander, Tarrant'ın 4 Mayıs 2020’de yeniden mahkemeye çıkmasına hükmetti.
Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da terörist Brenton Tarrant tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 51 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi yaralanmıştı. Saldırıda 3 Türk vatandaşı yaralanmış, ağır yaralanan Zekeriya Tuyan, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 48 gün sonra hayatını kaybetmişti.
YENİ ZELANDA KATLİAMI NASIL GERÇEKLEŞTİRİLDİ?
Brenton Tarrant, sosyal medya hesabından saldırıyı canlı olarak yayınlamış, teröristin, 5 yarı otomatik silahla birlikte yolculuk yapan saldırganın, bir yandan da müzik dinlediği görülmüştü. Saldırıyı bilgisayar oyunlarına benzer şekilde gerçekleştirdiği gözlenen saldırganın, saldırı sırasında silahın şarjörünü birçok kez değiştirdiği görülmüş, aracından inen saldırgan caminin kapısından girer girmez ateş etmeye başlamıştı.
TÜRKLERE TEHDİT!
Silahların üzerinde, daha önce dünyanın başka bölgelerinde Müslümanlara saldırı düzenleyenlerin isimleri yer alıyordu.
"Türklere" başlığının yer aldığı bölümde şu ifadelere yer verilmişti:
"Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın Doğu yakasında."
Ama Boğaz'ın Batı yakasında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz.
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