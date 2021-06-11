Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maorilerin Antarktika'yı ilk keşfedenler olabileceği iddia edildi

Guardian'ın haberine göre, Yeni Zelanda'nın Otago Üniversitesinden araştırmacılar, "The Journal of the Royal Society of New Zealand" dergisinde yayımladıkları makalede, Yeni Zelanda yerlilerinin Buz Kıtası'nın ilk kaşifleri olabileceğine dair bulgularını paylaştı.
Sözlü tarih kayıtları ve edebiyattan derledikleri ipuçlarının izni süren araştırmacılar, Yeni Zelanda ve Polinezya adalarında yaşayan Maori yerlilerinin geçmişi 7. yüzyıla kadar uzanan okyanus seferleri sırasında Antarktika'ya ulaşmış olabileceklerini gösteren bazı kanıtlar bulunduğunu öne sürdü.
Araştırmacılar, Polinezya sözlü anlatılarında adalar arası yaptığı seferlerden bahsedilen Hui Te Rangiora adlı gemicinin "Te Ivi o Atea" adlı gemisiyle çıktığı seferde Antarktika'nın buz sahanlıklarına kadar ulaştığına dair ipuçları barındıran anlatımlar olduğunu kaydetti.
1899'da kaydedilen sözlü tarih anlatılarını inceleyen ve anlatılarda "donmuş denizlerden", "güneş görmeyen, sisli ve karanlık ufuklardan", "göğü delen çıplak kayalardan" bahsedildiğini vurgulayan araştırmacılar, bu anlatımların buz sahanlıklarını, buz dağlarını ve kıta açıklıklarını tasvir ediyor olabileceği değerlendirmesinde bulundu.
Araştırmaya önderlik eden Priscilla Wehi, "En erken geleneksel deniz yolculuklarında Antarktika ve çevresindeki denizlerle bağlantılar olduğunu görüyoruz. Tarihte gereğince temsil edilememiş toplulukların keşiflere katkılarını göz önüne almak Antarktika araştırmalarının bugünü ve geleceği için çok önemli." ifadelerini kullandı.
Afrika'dan güneye hareket ederek 1820'de Antarktika'daki Fimbul Buz Sahanlığı'na ulaşan Rus denizciler Fabian Gottlieb von Bellingshausen ve Mikhail Lazarev, Buz Kıtası'nın ilk kaşifleri olarak biliniyor.
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