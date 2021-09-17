Yeni Zelanda ve Pakistan arasında güvenlik krizi

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Konuk ekiple ilgili güvenlik ayrıntıları hakkında doğrudan bilgisi olan bir üst düzey güvenlik yetkilisi, "Güvenlik görevlilerimiz ve Pakistan Kriket Kurulu (PCB) ekibi, saatlerce ikna etmeye çalışıyor ancak bu işe yaramadı." dedi.

Bir başka Pakistanlı hükûmet yetkilisi de Reuters'a ekibin güvenlik gerekçesiyle stadyuma girmeye hazır olmadığını söyledi.

Yeni Zelanda ve Pakistan arasında Ravalpindi ve Lahor kentinde bir günlük uluslararası oynanacak T20 (Twenty20) formatındaki müsabakaya çıkmak için 18 yıl sonra ilk kez Pakistan'da planlanan müsabaka, güvenlik endişeleri nedeniyle ertelendi.

Ev sahiplerini de şaşırtan karar sonrası, Al Jazeera, Pakistan Başbakanı İmran Han ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in görüşme yaptığını ve İmran Han'ın Ardern'e, "en iyi istihbarat sistemlerinden birine sahibiz ve konuk ekip için herhangi bir güvenlik tehdidi bulunmadığını" belirttiği aktarıldı.

Ancak Yeni Zelandalı yetkililer alınan tavsiyeler sonrası, müsabakaya çıkılamayacağını ve takımın tahliyesi için düzenlemeler yapıldığını aktardı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern "Oyunun devam etmemiş olmasının herkes için ne kadar hayal kırıklığı yaratacağını biliyorum ancak alınan kararı tamamen destekliyoruz. Oyuncuların güvenliği her şeyden önemli." ifadelerini kullandı. Takımın aldığı kararı desteklediğini belirtti.