Yeni Zelanda Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkmayı yasaklayacak

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Başbakanlığın resmi internet sitesinden açıklama yapan Ardern, tüm Yeni Zelandalılara kendi kendilerini karantinaya almaya hazır olmaları çağrısında bulundu.

Kovid-19’un yayılmasına karşı uygulanan üçüncü seviyedeki alarmın dördüncü kategoriye yükseltileceğini ve tüm ülkede 48 saat sonra zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklayan Başbakan Ardern, ‘‘Bu, kelimenin tam anlamıyla hayatları kurtaracak, binlerce hayatı kurtaracak." ifadesini kullandı.

İlk etapta 4 hafta süreyle uygulanacak yasakların virüsün kontrol altına alınamaması durumunda uzatılacağını ifade eden Başbakan Ardern, süpermarketler, doktorlar, eczaneler ve servis istasyonları gibi zorunlu hizmet veren iş yerlerinin dışında kalan mekanlar ve okulların yarından itibaren kapatılacağını söyledi.

Yasaklar kapsamında vatandaşlara tek başlarına, aile bireyleriyle veya birlikte karantinada oldukları kişilerle alışveriş, egzersiz ve temiz hava almak için dışarı çıkmalarına izin verileceği belirtildi. Toplu taşıma araçları yalnızca temel hizmetlerde çalışanların kullanımına açık olacak.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybının yaşanmadığı Yeni Zelanda’da son verilere göre 102 vaka bulunuyor.