Yeni Zelanda kabinesinde bir ilk

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Yeni Zelanda tarihinde ilk kez kabinede cinsiyet eşitliğine ulaşıldı. 2020'de göreve gelen eski Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in kabinesi, şimdiye kadarki en çeşitli parlamento olmuştu.

Ardern'in istifasının ardından oluşturulan yeni kabinede yasama, politika ve bütçe kararlarının alındığı masada cinsiyet eşitliği sağlandı.

Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, kabinede yapılan son değişiklikle milletvekili Willow-Jean Prime'ın koruma bakanı olarak kabineye gireceğini, böylece kabinedeki kadın ve erkek sayısının eşitleneceğini duyurdu.

Hipkins, "Bu, nüfusu daha yakından temsil ettiğimiz anlamına geliyor. Bence bu başarılması gereken bir dönüm noktası. Bu parlamento döneminde parlamentoda yarı yarıya temsile ulaştık, bence bu çok hoş bir şey ve şimdi Kabine masasında da buna sahibiz" ifadelerini kullandı.

*Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir.

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