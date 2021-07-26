Yeni Zelanda, IŞİD/DAEŞ ile bağlantılı kişinin iadesini kabul etti

Reuters / HABERTURK.COM

Reuters, bu yılın başlarında Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışırken yakalanan üç kişinin Türkiye’de gözaltında olduğunu aktardı.

Türkiye, ailenin ülkelerine geri dönmesini talep etti. Wellington'daki kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada Ardern, "Yeni Zelanda bu adımı hafife almadı. Çocukların da dahil olduğu bu davayı dikkate aldık.’’ açıklamasını yapan Ardern, uluslararası sorumluluklara dikkat çekti.

Türkiye’nin IŞİD/DAEŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğunu bildirdiği kadın, Yeni Zelanda ve Avustralya vatandaşlığına sahip. Altı yaşındayken ailesi Avustralya'ya taşındı ve 2014'te ise Avustralya pasaportuyla Suriye'ye gitmeden önce orada büyüdü ancak Avustralya hükûmeti terör örgütü bağlantısı nedeniyle vatandaşlığını iptal etti.

Bu yılın başlarında Ardern ise Avustralya'nın kararının yanlış olduğunu ve Avustralya’nın vatandaşlığını "tek taraflı olarak" iptal ederek sorumluluklarından feragat ettiğini söylemişti.

Reuters, terör bağlantısı olduğu aktarılan ailenin dönüşü için düzenlemelerin veya zamanlama ile ilgili ayrıntıların güvenlik nedeniyle kamuya açıklanmayacağını söyledi.

Türkiye, 26 yaşındaki kadının ‘‘mavi ihbar’’ ile aranan bir DEAŞ (IŞİD) teröristi olduğunu bildirdi.

Ancak Ardern, "Terörist bir grupla bağlantısı olduğundan şüphelenilen herhangi bir Yeni Zelandalının, Yeni Zelanda yasalarına göre soruşturulmayı beklemesi gerektiği daha önce açıkça belirtilmişti, ancak bu polisin meselesi olacaktır. " ifadelerini kullandı.

BBC Türkçe, Savunma Bakanlığı tarafından şubat ayında yapılan açıklamayı referans vererek ''kadının ve iki çocuğun yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalıştığını ve Reyhanlı'da yakalandığını'' aktardı.