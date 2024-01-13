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        Haberler Dünya Yeni Zelanda Eski Başbakanı Jacinda Ardern evlendi

        Yeni Zelanda'nın Eski Başbakanı Jacinda Ardern evlendi

        Eski Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Clarke Gayford ile cumartesi günü aile ve yakınlar arasında gerçekleşen özel bir törenle evlendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2024 - 13:46 Güncelleme: 13.01.2024 - 13:50
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        Eski Yeni Zelanda Başbakanı Ardern evlendi
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        43 yaşındaki Ardern ve 47 yaşındaki Gayford, Mayıs 2019'da nişanlanmış ve 2022'nin başlarında evlenmeleri planlanıyordu ancak COVID-19 salgını ve salgına karşı ülkenin katı politikaları nedeniyle tören iptal edilmişti.

        Ardern'in sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre düğün, Yeni Zelanda'da da Wellington'un yaklaşık 310 km kuzeyinde bulunan Hawke's Bay'de gerçekleşti.

        Stuff haber sitesinin haberine göre çift, 50 ila 75 misafirin önünde özel bir törenle evlendi. Yerel medya konuklar arasında Ardern'in başbakanlık halefi ve mevcut muhalefet lideri Chris Hipkins'in de bulunduğunu söyledi.

        Ardern parlamentodaki son konuşmasında sevgilisine "Hadi artık evlenelim" demişti. Çiftin 5 yaşında Neve adında kızları bulunuyor.

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        BAŞBAKANLIKTAN İSTİFA ETMİŞTİ

        Ardern, 19 Ocak 2023'te televizyonda yaptığı açıklamayla başbakanlıktan istifasını duyurmuş ve 14 Ekim 2023'te düzenlenecek genel seçimlerde yarışmayacağını, İşçi Partisi liderliğinden de ayrılacağını ifade etmişti.

        Ardern, Ekim 2017'de 37 yaşında başbakan seçildiğinde "dünyanın en genç kadın başbakanı" unvanını almıştı.

        Eski Başbakan, parlamentodan ayrıldıktan sonra “Christchurch Çağrısı” için özel elçi olarak gönüllü faaliyetlerine devam edeceğini açıklamıştı.

        YENİ ZELANDA SALDIRISI VE CHRISTCHURCH ÇAĞRISI

        Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart 2019'da cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 51 kişi yaşamını yitirmiş, 49 kişi yaralanmıştı. Terör saldırıları Facebook, YouTube ve Twitter gibi sosyal platformlarda paylaşılmıştı.

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        Facebook, saldırılardan sonraki ilk 24 saatte dünya çapında 1,5 milyon videoyu platformdan kaldırdığını, 1,2 milyonunun ise yüklendiği sırada bloke edildiğini duyurmuştu.

        Teröristin yaptığı 17 dakikalık canlı yayın sırasında 200 kişinin videoyu görüntülediği ancak bu sürede kendilerine hiçbir şikayet gelmediğini belirten Facebook yönetimi, sosyal ağın yapay zekasının da terör saldırısının canlı yayınını yakalayamadığını açıklamıştı.

        Saldırının ardından eski Başbakan Ardern, internette terör ve nefrete karşı mücadele etmek amacıyla "Christchurch Çağrısı" girişimini kurmak için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile işbirliği yapmıştı. Dünyanın önde gelen internet şirketlerinin bu konuda eyleme geçeceklerini aktaran Ardern, "Christchurch Çağrısı ülkemde yaşanan saldırıya karşı uluslararası bir tepkidir." ifadesini kullanmıştı.

        100'den fazla hükümet ve teknoloji şirketi, teröre yardımcı olan içeriğin yayılmasını yavaşlatan veya durduran protokolleri benimseme sözü vererek girişime katılmıştı.

        ABD yönetimi, "Christchurch Çağrısı" girişimini, "ifade özgürlüğüne engel olacağı" gerekçesiyle imzalamayacağını duyurmuştu.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #Jacinda Ardern
        #dünya
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