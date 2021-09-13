Yeni Zelanda, Danimarka'dan yarım milyon doz Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısı aldı

AA

Başbakan Ardern, yazılı açıklamasında, Danimarka'dan satın aldıkları yarım milyon doz Pfizer-BioNTech aşısının birkaç gün içinde Yeni Zelanda'da olacağını duyurdu.

Geçen hafta İspanya'dan 250 bin dozdan fazla Pfizer-BioNTech aşısı aldıklarını hatırlatan Ardern, "Bu, eylül ayında önemli ölçüde artan talebi karşılamak üzere hükümetin ek aşı satın almak için imzaladığı ikinci ve daha büyük anlaşmadır." ifadesini kullandı.

Yeni Zelandalıların, virüsün Delta varyantına karşı korumasına yardımcı olacak aşıları veren Danimarka'ya teşekkür eden ve vatandaşları aşı olmaya çağıran Ardern, "Henüz aşılanmamış her Yeni Zelandalının mümkün olan en kısa sürede aşılanmalarını şiddetle tavsiye ediyorum." dedi.

Yeni Zelanda, aşılama oranlarının istenilen düzeye ulaşması durumunda, kapalı olan ülke sınırlarını 2022 yılının ilk aylarında açmayı planlıyor. Resmi verilere göre, ülkede ilk doz Kovid-19 aşısı olanların oranı yüzde 66, ikinci doz aşıyı da yaptıranların oranıysa yüzde 33,7.

Kovid-19'a karşı mücadelede en başarılı ülkeler arasında gösterilen ülkede, virüse yakalanan toplam 3 bin 949 kişiden 27'si hayatını kaybetti.

Halen 614 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 21 kişinin tedavisi hastanede devam ediyor.