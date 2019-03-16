Yeni Zelanda'daki saldırıda kurbanların kimlikleri belli oluyor

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde gerçekleşen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının kurbanlarının kimlikleri belirlenmeye başlandı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin 71 yaşındaki Daoud Nabi olduğu belirlendi. Nabi'nin oğlu Omar Nabi, polisin kendisine babasının başka bir kişinin önüne kendini attığı ve bu sırada vurulduğunu söylediğini belirtti.

Konuyla ilgili konuşan Omar Nabi, "O burada sığınmacı olan herkese yardım etti. Eğer Filistin, Irak veya Suriye'denseniz, elini ilk uzatan o olurdu." ifadelerini kullandı.

Bir mühendis olan Daoud Nabi'nin, 80'lerdeki Sovyet işgali sırasında ailesiyle birlikte Afganistan'dan Yeni Zelanda'ya göçtüğü ifade edildi. Nabi'nin burada bir cami kurduğu ve yerel Afgan topluluğuna başkanlık ettiği öğrenildi.

SALDIRGANIN ÜZERİNE ATLADI

Saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin Pakistan vatandaşı Naeem Rashid olduğu belirlendi. Rashid'in olay sırasında 28 yaşındaki saldırgan Brenton Tarrant'ın üzerine atladığı ve Tarrant'ı etkisiz hale getirmeye çalıştığı ifade edildi.

Yaşanan boğuşmanın ardından vurulan ve ciddi şekilde yaralanan Rashid'in hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Daha önce Pakistan'ın Abbottabad kentinde bankacılık yapan Rashid'in, Yeni Zelanda'da öğretmen olarak çalıştığı belirtildi.

Rashid'in 21 yaşındaki oğlu da saldırıda hayatını kaybetti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı saldırıda 4 Pakistan vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.