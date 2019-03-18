Yeni Zelanda'daki cami saldırılarında hayatını kaybedenlerin hikayeleri

Christchurch'te ölenler anısına bırakılmış kalp şeklinde bir kağıt

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Cuma günü iki camiye düzenlenen saldırıda 49 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer hala saldırılarda yaşamını yitirenlerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.

Hayatını kaybedenlerin birçok ülkenin vatandaşları olmaları dikkat çekici.

Yaşamını yitirenlerin çoğu Yeni Zelanda'da mülteci olarak yaşayanlar.

Hayatını kaybedenlerden bazılarının yaşam hikayelerini derledik:

Daoud Nabi

71 yaşındaki Daoud Nadi, cami saldırılarında hayatını kaybedenlerden kimliği açıklanan ilk kişi oldu.

Afganistan doğumlu, ailesi ile birlikte 1980'li yıllarda Sovyet işgalinden kaçarak Yeni Zelanda'ya gitmiş.

Aslen mühendis olan Daoud Nadi klasik arabaları çok seviyordu.

Emekliliği sonrası ise toplum lideri olmuştu. Bir Afgan derneğin başkanlığını yapıyor, diğer azılıklara desteği ile biliniyordu.

Daoud Nadi'nin saldırı sırasında camide kendisini, korumak istediği kişilerin önüne attığı düşünülüyor.

Oğlu Omar Amerikan NBC News televizyonuna konuştu, babası için "İster Filistin'den olun, ister Irak'tan, ister Suriye'den. Babam size el uzatan ilk kişi olurdu" dedi.

Sayyad Milne

14 yaşındaki Sayyad Milne, büyüdüğünde futbolcu olmak istiyordu.

Cuma günü annesiyle El Nur Camii'ndeydi.

Babası Cumartesi günü Yeni Zelanda medyasına yaptığı açıklamada oğlu için "küçük ve cesur bir askerdi" dedi ve ekledi:

"Onun nerede olduğunu biliyorum. Huzura kavuştu."

Naeem Rashid

50 yaşındaki Naeem Rashid, Pakistan kökenli.

Abbottabad kentinden olan Rashid, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde öğretmenlik yapıyordu.

El Nur Camii'ndeki saldırı sırasında çekilen videoda, Naeem Rashid saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışırken görülüyordu.

Rashid ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı onun Cumartesi günü hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rashid şimdi bir kahraman olarak görülüyor.

Kardeşi Khurshid Alam, videoyu gördükten sonra onunla gurur duyduğunu söyledi:

"Cesur bir kişiydi. Birçok kişiden, görgü tanığından, bazılarının hayatlarını kurtardığını duydum.

"Ancak o bir kahramana dönüşse de, yaşananlar bizim için hala çok edici. O bizim gururumuz ama aynı zamanda kaybımız da. Vücudumuzun bir parçasını kaybetmiş gibi hissediyoruz."

Talha Rashid

21 yaşındaki Talha Rashid, Naeem Rashid'in en büyük oğluydu.

Ailesi Yeni Zelanda'ya gittiğinde Talha da 11 yaşındaydı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Cumartesi günü onun da hayatını kaybettiğini doğruladı.

Arkadaşları, Talha'nın yeni bir işe başladığını, yakında evlenmeyi umduğunu söylüyor.

Talha'nın amcası Lahore kentinde gazetecilere yaptığı açıklamadı; birkaç gün önce kardeşi Naeem ile konuştuğunu, onun kendisine oğlunu evlendirmek için Pakistan'a gelmeyi planladığını söylediğini aktardı ve ekledi:

"Şimdi ise onun ve oğlunun naaşlarını Pakistan'a getirmenin hazırlıklarını yapıyoruz."

Hosne Ara

Yeni Zelanda'daki Bangladeş Konsolosluğu yetkilileri, 3 vatandaşlarının cami saldırılarında hayatlarını kaybettiklerini açıkladı.

Yaşamını yitirenlerin kimlikleri açıklanmasa da, onlardan bazılarının yakınları bazı medya kuruluşlarına konuştu.

Hayatını kaybedenlerden 42 yaşındaki Hosne Ara'nın, silah seslerini duyduğunda El Nur Camii'nin kadınlara ayrılan bölümünde olduğu bildiriliyor.

Tekerlekli sandalyede bulunan eşi Farid Uddin ise erkeklere ayrılan bölümdeymiş.

Bangladeş'in New Age gazetesine konuşan Hosne Ara'nın yeğeni, "Silah seslerini duyar duymaz bulunduğu yeri, terk edip eşini kurtarmaya çalıştı. Ancak kurşunlardan bazıları ona isabet etti ve öldü" dedi.

Farid Uddin'in ise hayatta olduğu bildiriliyor.

Khaled Mustafa

Yeni Zelanda-Suriye Dayanışması adlı grup, Khaled Mustafa'nın da El Nur Camii'nde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Khaled Mustafa

Khaled Mustafa, Suriye'deki savaştan kaçarak 2018'te ailesiyle Yeni Zelanda'ya gitmiş bir mülteciydi.

Yeni Zelanda'yı "sığınacak bir liman" olarak gören Mustafa'nın oğullarından biri hala kayıp.

Diğer oğlu ise saldırıda ağır yaralandı ve ameliyat oldu.

Mucad Ibrahim

3 yaşındaki Mucad Ibrahim'in ailesi saldırıdan bu yana ondan haber alamadıklarını söylüyor.

Mucad Ibrahim, yaralıların tedavi edildiği hastanelerde de bulunamadı.

Kardeşi Abdi Ibrahim, yerel medyaya yaptığı açıklamada onun öldüğüne inandıklarını söyledi.

Abdi Ibrahim, Mucad için, "Enerjik ve şen şakrak bir çocuktu. Gülmeyi severdi. Çok da gülerdi" dedi.

Yeni Zelanda polisi saldırılarda en az bir çocuğun hayatını kaybedttiğini, yaralanan çocuklar da olduğunu doğruladı.

Ancak bu çocukların kimlikleri açıklanmadı.

Amjad Hamid

57 yaşındaki kalp doktoru Amjad Hamid'den de saldırıdan bu yana haber alınamıyor.

Ailesi onun her Cuma aynı camiye gittiğini söylüyor.

Hastaneyi aramışlar ama Amjad Hamid'e ulaşamamışlar.

Hamid'in öldüğünü düşünüyorlar.

New Zealand Herald gazetesine konuşan eşi Hahan yaşananlarla ilgili olarak, "Korkunç. Buraya geldiğimizde, kendimiz ve çocuklarımız için daha iyi bir gelecek umuyorduk" dedi, Amjad Hamid'in "çok kibar bir erkek" olduğunu söyledi.

Çift, Yeni Zelanda'ya 2 oğullarıyla 23 yıl önce gitmiş.

Amjad Hamid'in oğullarından Husam Hamid de saldırı sonrası, "Yeni Zelanda güvenli bir ülke olarak bilinirdi. Artık sonsuza dek değişiyor" dedi.

Hussain al-Umari

35 yaşındaki Hussain al-Umari de camide kılacağı Cuma namazı sonrası akşam yemeği için ailesinin evine gidecekti.

Hussain al-Umari ailesiyle en son Perşembe günü konuştu.

Heyecanlıydı çünkü yeni bir araba almıştı.

Saldırıdan bu yana ondan haber alınamadığı açıklandı.

Şu ana kadar Endonezya, Pakistan, Hindistan, Ürdün, Bangladeş, Afganistan, Fişi ve Suudi Arabistan cami saldırılarında bazıu vatandaşlarının ya hayatını kaybettiklerini ya da kaybolduklarını açıkladı.

Cami saldırılarda en az 4 Somali vatandaşının da yaşamlarını yitirdikleri biliniyor.

Saldırı düzenlenen ilk cami olan El Nur'u da, Yeni Zelanda'daki Somali kökenli Müslümanlar yönetiyordu.