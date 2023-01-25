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Haberler Dünya Yeni Zelanda'da yeni dönem: Ardern'in yerine başbakanlık koltuğuna oturdu

Yeni Zelanda'da Hipkins, başbakanlık koltuğuna oturdu

Yeni Zelanda'da İşçi Partisi'nin yeni lideri Chris Hipkins, yemin ederek başbakanlık koltuğuna oturdu.

Giriş: 25.01.2023 - 12:01 | Güncelleme: ABONE OL
Yeni Zelanda'da yeni dönem: Ardern'in yerine başbakanlık koltuğuna oturdu
Yeni Zelanda'da Hipkins dönemi
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Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda'da Jacinda Ardern'ın görevini bırakacağını açıklamasından sonra yeni başbakan belli oldu.

Ada ülkesinde İşçi Partisi liderliğine seçilen 44 yaşındaki Chris Hipkins için başkent Wellington'da yemin töreni düzenlendi.

Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Cindy Kiro ev sahipliğindeki törende Hipkins, yemin ederek ülkenin yeni başbakanı oldu

Törende Hipkins, Ulusal Güvenlik ve İstihbarat Bakanlığını da üstlendi.

SEÇİM EKİM AYINDA

Yeni Başbakan Chris Hipkins, törendeki konuşmasında "Bu, hayatımın en büyük ayrıcalığı ve sorumluluğu. Önümdeki zorluklar beni heyecanlandırıyor" dedi.

Hipkins, dünya geneli "enflasyon salgını" şeklinde tanımladığı dönemde, "geçim kaynağı sorunları" ile orta ve düşük gelirli Yeni Zelandalılara odaklanacağını taahhüt etti.

Başbakan Yardımcılığına Carmel Sepuloni getirildi. Ülkede 14 Ekim'de genel seçimler düzenlenmesi planlanıyor.

TEK ADAY GİRMİŞTİ

Yeni görevine kadar Hipkins, Temsilciler Meclisi liderliği ile Eğitim, Polis ve Kamu Hizmeti Bakanlığı vazifelerini yürütüyordu.

COVID-19 Politikalarından Sorumlu Bakan görevini de üstlenen Hipkins, kriz yönetimi konusunda kamuoyunda ses getirmişti.

İşçi Partisi liderlik seçimlerinde tek aday olarak giren Hipkins'in, Ardern yerine başbakan olmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

"DEVAM EDERSEM YENİ ZELANDA'YA ZARAR VERMİŞ OLURUM"

2017-23'teki görev dönemiyle Ardern, 19 Ocak'taki açıklamasında, "6 zorlu yıldır" sürdürdüğü başbakanlık görevini bırakacağını söylemişti.

42 yaşındaki Ardern, ülkede 14 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerde yarışmayacağını, İşçi Partisi liderliğinden de ayrılacağını ifade etmişti.

Ardern, "Artık bu işin hakkını verecek kadar yeterli olmadığımı biliyorum. Devam edersem, Yeni Zelanda'ya zarar vermiş olurum." dedi.

Ekim 2017'de 37 yaşında başbakan seçildiğinde Ardern, "dünyanın en genç kadın başbakanı" unvanını almıştı.

5 milyonu aşkın nüfuslu ada ülkesi Yeni Zelanda, Pasifik Okyanusu'nun güneybatı bölgesinde yer alıyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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