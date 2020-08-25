Yeni Zelanda'da şehit olan Türk'ün ailesi, teröriste en ağır cezayı istiyor

AA muhabirine konuşan şehit annesi Tuyan, terörist Tarrant'ın yargılama sürecini takip etmek için Yeni Zelanda hükümetinin daveti üzerine Christchurch'e geldiklerini ve duruşmayı telekonferans yoluyla tercüman aracılığıyla izlediklerini belirtti.
Teröristin polise verdiği ifadelerden ötürü hayrete düştüğünü söyleyen Tuyan, "Müslümanları korkutmak ve İslam'ın Yeni Zelanda'da yayılmasını önlemek için bu saldırıyı yaptığını söylemiş. Duruşma salonundaki hal ve hareketlerini de izledim. Hiçbir pişmanlık ifadesi yok yüzünde." dedi.
Tuyan, yaşanan trajedinin ardından Türkiye ve Yeni Zelanda devletlerinin şehit yakınlarına gösterdiği ilgiden çok memnun olduklarını kaydederek "Avrupa'dan da bize destek olmak için buraya gelen çok sayıda Müslüman var. Kovid-19 salgınına rağmen sağ olsunlar buraya gelip bize desteklerini verdiler." şeklinde konuştu.
- "Ömür boyu ceza almasını istiyorum"
Cezanın açıklanacağı perşembe gününü beklediğini ifade eden Tuyan, "O teröristin ömür boyu ceza almasını istiyorum. Orada ebedi kalsın. Anca öyle tatmin olabilirim. Bu düşüncelerimi mahkeme salonunda da dile getireceğim." dedi.
Fatma Tuyan, Tük devletinden oğluna şehitlik unvanı vermesini talep ettiklerini belirtti.
Şehit Zekeriya Tuyan'ın kardeşi Yahya Tuyan da ağabeyini unutamadığını dile getirerek "Bizim için çok zor bir durum. Diğer hayatını kaybedenlerin yakınlarının da aynı durumda olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
- "Ayasofya'nın ibadete açılması teröriste en güzel cevap"
Saldırının temelinin İslamofobi olduğunu belirten Tuyan, şöyle konuştu:
"Bunun sebeplerini anlamak için Müslümanlara karşı nefretin neden bu noktalara vardığını anlamak gerek. Adam bu saldırıyı bilinçli ve organize bir şekilde yapıyor. Ben şahsen bu saldırıyı tek başına yaptığını düşünmüyorum. Zira adam manifestosunda Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı tehdit ediyor, Ayasofya'nın minarelerden arındırılması gerektiğini söylüyor. Bu vesileyle Ayasofya'nın ibadete açılmasından çok memnun olduğumu dile getirmek isterim. Christchurch saldırganına ve onun gibi düşünenlere en güzel cevap böylece verilmiş oldu."
Tuyan, İslam karşıtı saldırıların son zamanlarda dünyada çok arttığını vurgulayarak "Ağır cezaların verilmesi gerekiyor ki bu saldırılar bir daha yapılmasın. Yeni Zelanda saldırısına dair şahsi düşüncem bunu yapanın yanına kar kalmaması ve idam edilmesi. Tabii idam cezası bile verilse bu dünyada yeterli olmayacaktır." ifadelerini kullandı.
Bir daha böyle trajedilerin yaşanmaması için Müslümanların birlik olması gerektiğini söyleyen Tuyan, "İslamofobinin sebeplerini araştırmalı ve meselenin köküne inerek bataklığı kurutmalıyız. İslam'ın güzel taraflarını tüm dünyaya yaymamız gerekiyor. Tabii insanların da bu konuda bilinçlenmesi ve medyada her gördüklerine inanmaması lazım." dedi.
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