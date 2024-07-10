Yeni Zelanda'da okyanus ve kıyı suları sıcaklığı en yüksek seviyeye çıktı | Dış Haberler

Yeni Zelanda'da okyanus ve kıyı suları sıcaklığı en yüksek seviyeye çıktı | Dış Haberler

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Yeni Zelanda'nın istatistik kurumu Stats NZ, okyanus ve kıyı suyu sıcaklıklarına ilişkin 1982-2023 yıllarındaki verileri güncelledi.

Yeni Zelanda'daki Ulusal Atmosfer ve Su Enstitüsünden (NIWA) alınan söz konusu veriler, sıcaklıkların kaydedilmeye başlandığı 1982'den beri en yüksek yıllık sıcaklık seviyesine son 2 yılda ulaşıldığını gösterdi.

1982'den bu yana okyanus yüzeyi sıcaklıklarında her 10 yılda bir 0,16 ila 0,26 derece, kıyı sularında ise 0,19 ila 0,34 derece sıcaklık artışı gözlemlendiği bildirildi.

Deniz ısı dalgalarında yeni seviye

Veriler ayrıca deniz suyunun uzun süreler olağan dışı ısındığı dönemleri ifade eden "deniz ısı dalgalarının" da yeni seviyelere ulaştığını gösterdi.

Avustralya ile Yeni Zelanda arasındaki Tasman Denizi 2022'de yılın yaklaşık yüzde 60'ında, kuzeybatı adaları ise yılın yaklaşık yüzde 89'unda "ısı dalgasına" maruz kaldı. Çevre ve Tarım İstatistikleri yetkilisi Stuart Jones, "Sıcaklıktaki küçük artışlar bile deniz ekosistemlerini bozabilir ve hastalık risklerini artırabilir." ifadelerini kullandı. Jones, sıcaklık artışlarının deniz seviyesinin yükselmesine de etki ettiğini kaydetti.