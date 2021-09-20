Yeni Zelanda'da Kovid-19 yasakları hafifletilerek 2 hafta uzatıldı

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından başkent Wellington'da basın toplantısı düzenleyen Başbakan Ardern, Kovid-19 salgınına karşı alınan yeni önlemler ve yeni vaka sayılarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Başbakan Ardern, ülkenin en büyük kenti Auckland'da yarın gece yarısı sona ermesi planlanan dördüncü seviyedeki yasakların, 21 Eylül saat 23.59'dan itibaren üçüncü seviyeye indirilerek 2 hafta daha uzatıldığını belirtti.
Ülkenin geri kalanında uygulanan ve 2 hafta daha yürürlükte kalmasına karar verilen ikinci seviyedeki yasaklarda da bazı hafifletmelere gittiklerini dile getiren Ardern, hafifletmeler kapsamında ikinci seviyedeki bölgelerde toplanma sayısını artırarak 50 kişiden 100 kişiye çıkarttıklarını söyledi.
Auckland'daki halka sabır göstererek kurallara uydukları için teşekkür eden Ardern, "Yaşadığınız alanda kalmanız, temassız işlem yapmak ve mesafenizi korumak demektir. Toplumumuzu güvende tuttuğumuzdan emin olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.
Kovid-19'a karşı mücadelede en başarılı ülkeler arasında gösterilen Yeni Zelanda'da, şu ana kadar virüse yakalanan toplam 4 bin 82 kişiden 27'si hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre 410 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 13 kişinin tedavisi hastanede devam ediyor.
- Avustralya'da 5 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Öte yandan Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 4, Victoria eyaletinde 1 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 1169'a çıktı.
Tam kapanma uygulamasının sürdüğü NSW'de 935, Victoria'da 567, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 7 ve kısıtlamanın bulunmadığı Kuzey Bölgesi'nde 1 kişiye daha Koivd-19 teşhisi konuldu.
Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana 87 bin 101 kişinin virüse yakalandığı Avustralya'da, 20 bin 926 aktif vakadan 297'si yoğun bakımda olmak üzere 1445 kişi hastanede tedavi görüyor.
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