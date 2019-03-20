Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentinde 15 Mart'ta iki camiye yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler için cuma günü ülke genelinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını söyledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre Ardern, Yeni Zelanda'da cuma günü terör saldırısının kurbanları için iki dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını ve kadınlardan Müslümanlarla dayanışma göstermeleri için başörtüsü takmalarının istendiğini bildirdi.

Terör saldırısının ardından dünya liderlerinin sosyal medya konusunda "topluca hareket etmesini" gerektiren meseleler olduğuna işaret eden Ardern, "sosyal medyada karşılaşılan bazı sorunların vaka bazında çözülemeyeceğini" kaydetti.

Yeni Zelanda Başbakanı, "Bu sadece Yeni Zelanda'nın meselesi değil. Gerçek şu ki sosyal medya platformları, şiddeti teşvik etmek ve yaymak için kullanıldı. Gereken şey, hepimizin bir cephede birleşmesi." ifadesini kullandı.

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Bu cuma terör saldırısının üzerinden tam 1 hafta geçmiş olacak. Saldırının yapıldığı gün ve saat için anma programları düzenlendi. Cuma namazı için okunacak ezan Yeni Zelanda kanallarında canlı yayınlanacak.