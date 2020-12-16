Yeni Zelanda'da devlet bakımındaki 250 bin çocuk, genç ve savunmasız yetişkin istismara uğradı

Devletin koruması altındakilere istismarı soruşturan Yeni Zelanda Kraliyet Komisyonu konuyla ilgili geçici raporunu yayımladı.
Komisyonun raporunda, "1950-2019 yıllarında devletin bakımı ve inanç temelli bakım altında (kiliselerin idaresindeki yetimhaneler gibi) yaklaşık 665 bin çocuk, genç ve savunmasız yetişkin bulunuyordu ve 250 bin çocuk, genç ve savunmasız yetişkin istismar edildi." ifadesine yer verildi.
Geçici raporda, istismarların yanı sıra bu kurumlarda fiziksel, duygusal, psikolojik, tıbbi, eğitsel, manevi ve kültürel ihmalin yaşandığına dikkat çekildi.
Bu istismarlarda ayrımcılık ve ırkçılığın rol oynadığı ifade edilen raporda, istismarın bireysel seviyede ömür boyu maliyeti 857 bin dolar olarak hesap edildi. İstismarın, 1950-2019 döneminde toplumsal ve bireysel toplam maliyetinin ise 217 milyar dolar olduğu kaydedildi.
Raporda ayrıca birçok istismar kurbanı için telafi sürecinin işletilmediğine, bu durumun, bazı kurbanlarda travma yarattığına dikkat çekildi.
Komisyonun nihai rapor için çalışmalarını sürdüreceği, istismar kurbanlarının gerçek sayısının daha yüksek olabileceği belirtildi.
Yeni Zelanda Kamu Hizmeti Bakanı Chris Hipkins, raporun, devletin vatandaşlarına bakımda geçmişte yaptığı hataların çok dokunaklı bir belgesi olduğunu söyledi.
Hipkins, "Raporu okuması zor, muazzam istismar ve travmayı ortaya koyuyor. Yeni Zelanda'nın tarihindeki acı ve ıstırabın mazur görülecek bir tarafı yok." ifadesini kullandı.
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