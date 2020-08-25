Yeni Zelanda'da camilere saldıran teröristin duruşması sürüyor

AA

Dün başlayan yargılamanın ikinci duruşmasında konuşan şehit Tarık Omar'ın babası Raşid Omar, terörist Tarrant'a, oğlunu elinden aldığını belirterek, "Kendi içinde huzur bulmanı dilerim, fakat o huzurun sana geleceğinden şüphe ediyorum. Seni affetmiyorum." dedi.

Saldırının yapıldığı Linwood Camisi'nin imamı İbrahim Muhammed Abdelhalim ise bu saldırının ırkçı ve terörist bir eylem olduğunu vurgulayarak, "Bu saldırı, sadece ülkedeki Müslümanları değil bütün Yeni Zelanda'yı derinden etkiledi." ifadesini kullandı.

- "Saldırının cezası, ömür boyu sürmelidir"

Yeni Zelanda'ya ailesiyle 24 yıl önce yerleştiğini anlatan imam Abdelhalim, "Savaşmak ve öldürmek, İslam'a uygun bir düşünce değildir. Birbirimizle konuşarak sorunlarımızı çözmemiz gerekir." diye konuştu.

Şehit Naim Raşid'in eşi ve Talha Naim'in annesi Ambreen Naim, eşinin camideki diğer cemaati kurtarmaya çalışırken can verdiğini anlatarak, "Eşim, aramızdan ayrıldığından bu yana hiç düzgün uyku uyuyamadım. Bundan sonra da uyuyacağımı sanmıyorum. Bu yüzden saldırının cezası, ömür boyu sürmelidir." dedi.

Şehit Sayyad Milne'nin annesi Noraini Milne, terörist Tarrant'ın korkak olduğunu belirterek, "Her ne ceza alırsan al, bu dünyada asla yeterli olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Terör saldırısından yaralı kurtulan Türk vatandaşı Mustafa Boztaş ve Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin de duruşmada hazır bulundu.