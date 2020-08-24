Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazı esnasında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunan Brenton Tarrant'ın duruşmasının ilk gününde, dokuz kez vurulan Temel Ataçocuğu yaşadıklarını anlattı.
Reuters haber ajansının aktardığı haberde, Saldırganla göz göze geldiklerini belirten Temel Ataçocuğu, "Onun silahının beni hedef aldığı anı gördüm. Saldırgan tarafından dokuz kez vuruldum. Aldığım kurşun yaraları nedeniyle, kalıcı şekilde engelli olacağım ve acı çekeceğim. Ama, ben güçlü ve inatçı bir Türk erkeğiyim. Ben mücadeleyi bırakmamak üzere yetiştirildim" ifadelerini kullandı.
Olayın travmasının hep kendisiyle yaşayacağını belirten Ataçocuğu, "Görüntüler ve o gün caminin içindeki koku hep benimle olacak. Acının olmayacağı bir gerçek görmüyorum ancak gelecek Güneş'e doğru özgürce yürürken, üstünden geldiklerimi düşünüp gururlanacağım. Güçlü ol!" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.
HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI KABUL ETMİŞTİ
Kendi savunmasını yapma isteği 13 Temmuz’da Christchurch Yüksek Mahkemesi tarafından kabul edilen terörist Tarrant, hakkındaki 51'i cinayet, 40'ı cinayete teşebbüs ve 1'i de terör saldırısı olan suçlamaların tamamını kabul etmişti.
Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan aşırı sağcı teröristin, 4 günlük yargılamanın ardından ömür boyu hapse mahkum edilmesi bekleniyor.
Tarrant, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazı esnasında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunmuştu.
Yeni Zelanda ve tüm dünyada tepkiyle karşılanan saldırıda, 1'i Türk 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si Türk 49 kişi de yaralanmıştı.
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