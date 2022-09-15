Güney Kore polisi, geçen ay Yeni Zelanda'da cesetleri bavullar içinde bulunan iki çocuğunu öldüren bir kadını tutukladıklarını duyurdu.
Yeni Zelanda'yı şoke eden olayda, çocukların cesetleri Auckland kentindeki terk edilmiş bir depoyu satın alan başka bir aile tarafından bulunmuştu.
Birkaç yıldır depoda, bavulların içide kaldığı sanılan cesetlerin biri 7, diğeri de 10 yaşındaki çocuklara ait olduğu sanılıyor.
Yeni Zelanda Polisi, adı açıklanmayan kadının Güney Kore'den iade edilmesi talebinde bulundu.
Geçen ay, zanlının Güney Kore'de olduğuna inandıklarını belirten Auckland Polisi, Güney Kore makamlarıyla yakın işbirliği yaptıklarını açıklamıştı.
Güney Kore Polisi, 42 yaşındaki Güney Kore kökenli Yeni Zelada vatandaşı kadının, çocukların ölümünden sonra 2018'de Güney Kore'ye kaçtığını söyledi.
Kadının tutuklanması için kırmızı bülten çıkartılırken, ülkenin güneydoğusundaki Ulsan kentinde bir daireye yapılan geceyarısı baskınıyla tutuklandığı bildirildi.
Seoul Polisi, alınan bir ihbar üzerine yapılan takibin ardından kadının yerinin belirlendiğini belirtti.
Yeni Zelanda Polisi, geçen ay çocukların kimliğinin belirlenmesinin ardından, zanlıyı aradıklarını açıklamıştı.
Yeni Zelandalı polis yetkilisi Tofilau Fa'amanuia Vaaelua "Ülke dışında bu kadar kısa sürede zanlının gözaltına alınması Kore makamlarının yardımları ile Yeni Zelanda Polisi'nin ve Interpol'ün koordinasyonuyla mümkün olabildi" dedi.
Yeni Zelanda medyası, ailenin birkaç yıl Auckland'da yaşadığını ve çocukların babasının, çocukların ölümünden önce kanserden hayatını kaybettiğini bildirdi. Ayrıca, çocukların büyükanne ve büyükbabasının hâlâ Yeni Zelanda'da yaşadığı ifade edildi.
Çocukların cesetleri Ağustos ayı başında, terk edilmiş depodaki eşyayı internetten yapılan bir açık artırmada satın alan bir alie tarafından bulunmuştu.
Yetkililer, bu ailenin çocukların ölümüyle ilgisi olmadığını ve cesetlerin bulunmasının ardından büyük bir üzüntü yaşadığını belirtmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!