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Haberler Dünya Yeni Zelanda'da Ardern'den boşalacak başbakanlık koltuğuna en yakın isim Bakan Hipkins - Dünya haberleri

Yeni Zelanda'da Ardern'den boşalacak başbakanlık koltuğuna en yakın isim Bakan Hipkins

37 yaşında Yeni Zelanda'nın başbakanı olan ve en genç başbakan olarak tarihe geçen Jacinda Ardern'in daha fazla enerjisinin kalmadığını belirterek parti liderliğinden ve başbakanlıktan istifa etmesinin ardından liderlik için Eğitim ve Polis Bakanı Chris Hipkins'in adı öne çıktı.

Giriş: 21.01.2023 - 00:52 | Güncelleme: ABONE OL
Yeni Zelanda'da Ardern'den boşalacak başbakanlık koltuğuna en yakın isim Bakan Hipkins - Dünya haberleri
AA

Yeni Zelanda'da Başbakan Jacinda Ardern'in görevinden ayrılacağını duyurmasının ardından başbakanlık koltuğuna Eğitim ve Polis Bakanı Chris Hipkins'in oturmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yeni Zelanda basınında yer alan haberlere göre, Ardern'in bırakacağını söylediği İşçi Partisi liderliği için tek aday Eğitim ve Polis Bakanı Hipkins.

İşçi Partisi yetkililerinden Duncan Webb, yaptığı açıklamada, (21 Ocak'ta) yerel saatle 13.00'te partide bir toplantı yapılacağını belirtti.

Webb toplantıda, Hipkins'in İşçi Partisi liderliğine aday gösterileceğini ifade etti.

Bu nedenle Hipkins'in, Ardern yerine İşçi Partisi liderliğine seçilerek başbakan olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

44 yaşındaki Hipkins, Kovid-19 ile Mücadele Bakanı olarak da görev yapmıştı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 19 Ocak'ta televizyonda yaptığı açıklamada, "6 zorlu yıldır" sürdürdüğü başbakanlık görevini, en geç 7 Şubat'ta bırakacağını söylemişti.

42 yaşındaki Ardern, ülkede 14 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerde yarışmayacağını, İşçi Partisi liderliğinden de ayrılacağını ifade etmişti.

Ardern, Ekim 2017'de 37 yaşında başbakan seçildiğinde "dünyanın en genç kadın başbakanı" unvanını almıştı.

Fotoğraf: AP

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