Yeni Zelanda'da terör saldırısı!

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Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde 3’ü ağır 6 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, ülkenin en büyük kenti Auckland’daki bir markete bıçaklı saldırı düzenledi.

Batı Auckland bölgesindeki New Lynn alışveriş merkezinde 3’ü ağır 6 kişiyi bıçakla yaraladığı belirtilen erkek saldırganın, olay yerine gelen polis tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern saldırıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında olayın ‘‘terör saldırısı’’ olduğunu bildirdi. Ardern saldırganın IŞİD destekçisi olduğunu söyledi.

Ardern, teröristin Ekim 2011'de Yeni Zelanda'ya gelen bir Sri Lanka vatandaşı olduğunu ve 2016'dan itibaren ulusal güvenlik birimlerinin takibinde olduğunu söyledi.

Öte yandan Auckland'da koronavirüs sebebiyle sıkı tedbirler uygulanıyor. Çoğu işletme kapalı, ve insanların genellikle sadece market alışverişi, tıbbi ihtiyaçlar veya yürüyüş yapmak için evlerinden çıkmalarına izin veriliyor.