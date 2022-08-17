Açık artırmada alınan bavuldan insan kalıntıları çıktı

Polis, Yeni Zelanda'daki bir müzayededen satın alınan valizlerde ceset bulunduğuna dair ihbar üzerine soruşturma başlattı.

The Guardian'ın haberine göre, kalıntıların, bir ailenin satın aldığı valizin içindeki eşyalarda bulunduğu ve polisin cinayet soruşturması başlattığı belirtildi.

Cesetlerin kimliklerinin belirlemeye çalışıldığı, ailenin olaya karıştığına ise inanılmadığı ifade edildi.

Dedektif Tofilau Faamanuia Vaaelua, ailenin bavulları evlerine götürdükten sonra olayın farkına vardığını belirtti. Ailenin komşuları ise yerel basına yaptıkları açıklamalarda, polis gelmeden önce evden 'kötü kokular' geldiğini belirtti.

Kimlik tespitinin, cesetlerin koşulları nedeniyle beklenenden uzun sürebileceği açıklandı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.