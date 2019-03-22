Yeni Zelanda cami saldırıları: Ülkede yarı otomatik silahlar yasaklayacak

22 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni Zelanda hükümeti, ülke genelinde yarı otomatik silahların ve askeri tipteki tüfeklerin satışının tamamen yasaklanacağını açıkladı.
Geçen hafta Cuma günü ülkenin Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen saldırılarda 50 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından hükümet bireysel silahlanma yasalarının gözden geçirileceği sözünü vermişti.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yeni yasakların 11 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girmesini umduğunu ifade etti ve "Tarihimiz sonsuza dek değişti. Şimdi sıra kanunlarımızın değişmesinde" dedi.
Başbakan Jacinda Ardern, düzenlediği basın toplantısında "Saldırıdan altı gün sonra askeri tip yarı otomatik tüfeklerin Yeni Zelanda'da tamamen yasaklandığını duyuruyoruz. Bu silahları modifiye etmek için kullanılan ek parçalar ve yüksek mermi kapasiteli şarjörler de yeni yasaklar kapsamına alındı" dedi.
Christchurch saldırılarının Avustralyalı baş zanlısı 28 yaşındaki Brenton Tarrant'ın, birisi AR-15 tipi otomatik tüfek, diğeri pompalı tüfek olmak üzere iki silahla ateş açtığı belirtilmişti. Tarrant'ın saldırıda yüksek mermi kapasiteli şarjörler kullandığı da açıklanmıştı.
Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan aşırı sağcı Tarrant, tutuklu yargılanıyor ve cinayetle suçlanıyor. Pazartesi günü mahkemeye çıkarılan Tarrant'ın bir sonraki duruşması 5 Nisan'da.
Elinde yasaklı silahlardan bulunanlar için ise bir iade prosedürü başlatıldı. Yarı otomatik silah sahibi kişilerin silahlarını emniyet birimlerine teslim etmeleri durumunda masraflarının karşılanacağı ifade ediliyor.
Başbakan Ardern, silahların geri alımının kamuya maliyetinin yaklaşık 138 milyon dolar olacağını öngördüklerini belirtti. Ardern, "Toplumumuzun güvenliğini garanti altına almak için bu bedeli ödememiz gerekiyor" dedi.
Ardern ayrıca yeni yasaların yürürlüğe girmesinden önce silah stoklanmasını engellemek üzere de bir dizi önlem alındığını duyurdu.
Bugünden itibaren bir dizi silah, "askeri tipte yarı otomatik ateşli silah" kategorisinde yeniden sınıflandırıldı. Bu sınıflandırma değişikliği silahların alımı zorlaştırmış oluyor.
https://www.youtube.com/watch?v=Rr15hh5JKjU&t=2s
Yeni Zelanda son 20 yıl içerisinde çok defa bireysel silahlanma yasalarında reforma gitmeye çalıştı ancak her seferinde bu çabalar başarısızlıkla sonuçlandı.
Ancak bugün oluşan değişim dalgasının karşısında durmak neredeyse imkânsız hale gelmiş durumda.
Silah sahipleri tüfeklerini devlete teslim edecek ve karşılığında da ödedikleri parayı geri alacaklar.
En büyük sorun ülkede kaç kişide askeri tipte yarı otomatik silah olduğunun bilinmemesi.
Yeni Zelanda emniyeti, silah sahibi her bir kişinin devletin kayıtlarına işlenmesi gerektiğini söylüyor. Hükümetin bireysel silahlanma yasalarındaki reform girişimlerinin bir sonraki adımı bu olabilir.
Silahlanmayı sınırlama konusunda kamuoyu desteği Başbakan Ardern'in yanında. Dün Parlamento'ya sunulan ve 65 binden fazla kişinin imzasını taşıyan dilekçede milletvekillerinden daha sıkı silahlanma yasaları talep ediliyordu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!