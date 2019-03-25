Yeni Zelanda cami saldırıları: Başbakan Ardern'den bağımsız soruşturma talimatı

Yeni Zelanda Jacinda Ardern

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 15 Mart'ta Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar hakkında üst düzey soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Jacinda Ardern, Kraliyet Komisyonu'nun, polis birimlerinin ve istihbarat servislerinin saldırılar öncesi faaliyetlerini inceleyeceğini açıkladı.

Yeni Zelanda yasalarına göre, Kraliyet Komisyonu ülkede en üst düzey bağımsız soruşturmaları yürüten kurum.

Başbakan Ardern komisyonun kapsamlı bir rapor hazırlayacağını söyledi.

Ardern, "Bu terör eyleminin nasıl gerçekleştiğini anlamak için her şeyi inceleyeceğiz. Daha fazla bilgi sahibi olabilir miydik? Bu soru yanıtlanmalı" dedi.

Yarı otomatik silahlar yasaklandı

Ardern ayrıca soruşturmada, yarı-otomatik silahlara erişim ve sosyal medyanın saldırılarda oynadığı rol gibi konuların da inceleneceğini söyledi.

Yeni Zelanda hükümeti saldırıların ardından bir hafta içinde silah yasalarını değiştirerek yarı otomatik silahların ve tüfeklerin kullanımını yasaklamıştı.

Yeni yasanın 11 Nisan'a kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Cami saldırılarının zanlısı 28 yaşındaki Avustralyalı saldırgan Brenton Tarrant ilk aşamada cinayetle suçlanıyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, kaldırılan idam cezasının geri getirmesinin ise söz konusu olmadığını söyledi.