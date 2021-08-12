Jacinda Ardern Covid-19 stratejisini koruyacak

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41 yaşındaki lider, perşembe günü yaptığı açıklamalarda, "Henüz tam olarak yeniden açabilecek durumda değiliz." ifadesini kullandı. Jacinda Ardern, güvenle ve mümkün olduğunca kesin bir şekilde hareket etmek istediklerini vurgulayarak 2022 yılını işaret etti.

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, hükûmetinin gelecek yılın ilk çeyreğinden itibaren düşük riskli ülkelerden gelen aşılı ziyaretçilere, karantinasız seyahat koşullarının uygulanmasını planladıklarını söyledi.

Orta riskli ülkelerden, Yeni Zelanda’ya seyahat edenler ise kendilerini tecrit etmek zorunda kalacak veya bir karantina otelinde kısa süreli konaklayacak.

Yüksek riskli ülkelerden gelenler veya aşısız olanların karantinada 14 gün geçirmek zorunda kalması planlanıyor.

Jacinda Ardern, ülkesindeki pandemi yönetimi nedeniyle küresel anlamda takdir toplarken ülkenin toplamda 2,500 Covid-19 vakası ve 26 can kaybı kaydettiği biliniyor.

Sıkı sınır kontrolleri ve coğrafi avantaj da dahil olmak üzere ülkenin Covid-19 ile mücadelesi, diğer ülkeler arasından sıyrılmasına yol açtı ancak ülkede özel sektör ve kamunun baskısı, işçi kıtlığı ve azalan gelirler nedeniyle devam ediyor. Ülkede sınırların tekrar açılması için yönetime baskı artmaya başladı.

Ardern, aşamalı olarak açılmanın gerçekleşeceği ülkesinde, mevcut durumu koruyacağını söyleyerek bunun ‘‘zor kazanılan kazanımlar’’ olduğuna dikkat çekti.

Ardern, aşılanma hızının görece daha az olduğu Yeni Zelanda’da, 1 Eylül’e kadar aşılanmanın hızlandırılacağını da aktardı. Yeni Zelanda’da nüfusun yüzde 21’inden biraz daha fazlası tam olarak aşılandı.

Ülkedeki aşılanma hızı ile ilgili eleştiriler artarken muhalefetten isim Judith Collins, "Aşı sayıları nihayet yükselirken, OECD'de hâlâ en yavaş ve dünyada 120. sıradayız" ifadelerini kullandı.