Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler BBC Dünya

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern gelecek ay görevi bırakacağını açıkladı

2017'de 'Dünyanın en genç kadın başbakanı' olarak 37 yaşında Yeni Zelanda Başbakanı seçilen Jacinda Ardern, Şubat'ta görevi bırakacağını duyurdu.

Giriş: 19.01.2023 - 07:12 | Güncelleme: ABONE OL
Jacinda Ardern Getty Images
Başbakan Ardern istifa kararını basın toplantısıyla duyurdu.

2017'de 'Dünyanın en genç kadın başbakanı' olarak 37 yaşında Yeni Zelanda Başbakanı seçilen Jacinda Ardern, Şubat'ta görevi bırakacağını duyurdu.

Ardern, 7 Şubat'a kadar Başbakanlık görevini ve İşçi Partisi liderliğini bırakmış olacak.

14 Ekim'de ülkede genel seçimler yapılacak. Seçimlere kadar ülkede görev yapacak Başbakan'ı belirlemek için İşçi Partisi'nde oylama gerçekleşecek.

Ülkedeki yaz tatili boyunca atacağı adımlara karar vermeye çalıştığını söyleyen Yeni Zelanda Başbakanı, görevi sürdürmek için "yeterli yakıtı kalmadığını" ve "zorlayıcı geçen 6 yılın kötü etkileri olduğunu" dile getirdi.

Jacinda Ardern, Covid-19 salgını, 2019'da Christchurch'teki 50 kişinin öldüğü saldırılar ve yanardağ patlaması gibi olaylarla geçen çalkantılı iktidar döneminde sergilediği liderlikle dünyanın övgüsünü kazandı.

Ancak muhalifleri, Ardern hükümetinin yoksulluğu azaltmakta başarılı olamadığı argümanını hep gündemde tuttu. Özellikle çocuk yoksulluğunu azaltmak, 2017'de iktidara geldiğinde, Ardern'in başlıca vaatlerinden biriydi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) yayımladığı yıllık raporlarda, intihar oranlarından, çocuklukta obeziteye, eğitimden çevreye, birçok alanda çocukların durumu incelendiğinde Yeni Zelanda yüksek gelirli ülkeler içinde son sıralarda yer alıyor.

Ardern, istifa kararını açıklamasının ardından destekçileriyle bir araya geldi. Getty Images
Ardern, istifa kararını açıklamasının ardından destekçileriyle bir araya geldi.

Jacinda Ardern kimdir?

Tam adı olan Jacinda Kate Laurell Ardern olan Yeni Zelanda Başbakanı, partneri ve televizyon sunucusu Clarke Gayford, 2018'de dünyaya getirdiği kızı ve kedisiyle yaşıyor.

Eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun ardından, dünyada görevdeyken anne olan ikinci başbakan olan Ardern, 6 haftalık doğum iznini de kullanmıştı.

Agnostik (Tanrının varlığı hakkında kuşkulu) bir inanca sahip.

İşçi Partisi'ne 17 yaşında üye oldu. İngiltere'de 1997 yılında işbaşına gelen İşçi Partili eski Başbakan Tony Blair'in ve Yeni Zelanda'nın 2008 yılında seçilen eski başbakanı Helen Clark'ın ekibinde çalıştı.

Parasız eğitim, kürtaj yasağının kaldırılması ve çocuklar arasında yoksulluğunun yok edilmesi gibi konularda mücadele verdi. Kendisini "sosyal demokrat ve ilerici" diye tanımlıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, şubatta bırakıyor
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, şubatta bırakıyor
Bir ay bedava pizza dağıtma sözü veren pizzacı: Umduğumun üç misline mal olacak ama mutluyum
Bir ay bedava pizza dağıtma sözü veren pizzacı: Umduğumun üç misline mal olacak ama mutluyum
Çanakkale açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem
Çanakkale açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem
Ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası
Ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.