Yeni Zelanda: Başbakan Ardern, bıçaklı saldırının ardından anti-terör yasaları sertleştireceklerini söyledi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Cuma günü Auckland kentindeki bıçaklı saldırının ardından, ülkedeki anti-terör yasaları sertleştireceklerini söyledi.
Sri Lanka vatandaşı olduğu açıklanan saldırgan, bir süpermarkette 7 kişiyi bıçaklamıştı. Yaralılardan 5'inin hastaneye kaldırıldığı, 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
IŞİD taraftarı olduğu açıklanan 32 yaşındaki Ahmed Aathil Mohamed Samsudeen, polisin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.
Saldırganın bir süredir polis tarafından izlendiği açıklanmıştı.
Olayı "terör saldırısı" olarak niteleyen Başbakan Ardern, anti-terör yasalarda yapılan değişikliklerin Eylül ayı sonunda parlamentoda onaylanmasını beklediğini söyledi.
Yeni düzenlemelerin, terör saldırısı planlama suçundan mahkumiyeti kolaylaştırması bekleniyor.
Samsudeen'in daha önce birkaç kez gözaltına alındığı açıklanmıştı.
Ardern, saldırganı toplum dışında tutma konusunda yasaların izin verdiği tüm yolların tüketildiğini ifade etti.
Saldırgan hakkında neler biliniyor?
Samsudeen, Ekim 2011'de Yeni Zelanda'ya yerleşti.
Ulusal güvenlik nedeniyle 2016'da istihbarat birimlerinin ilgi alanına girdi.
Sri Lanka'da Tamil azınlığa mensup olması nedeniyle babasıyla birlikte baskılara maruz kaldığını ve bu yüzden sığınma talebinde bulunduğunu öne sürmüştü.
Saldırganın ideolojisi nedeniyle birden fazla kurum tarafından sürekli olarak gözetim ve takip altında olduğu, bir terör şüphesi listesinde de yer aldığı belirtildi.
Yerel medya kaynakları, Samsudeen'in IŞİD propaganda materyalleri nedeniyle bir yıl gözetim altına alındığını yazdı.
Savcılık da saldırganı bıçaklı "yalnız kurt" terör saldırısı planlamakla suçlamış, ancak yargıç, mevcut yasaların terör saldırısı planlamayı suç kapsamına almadığını söylemişti.
Başbakan Ardern, saldırganın bugüne kadar gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olabilecek bir suç işlemediğini söyledi.
Öte yandan bu kadar sıkı gözetim altındaki bir kişinin altı kişiyi yaralayana kadar nasıl durdurulamadığı da ülkede tartışılıyor.
Polis yetkilisi Andrew Coster, "Gerçek şu ki, birini 7/24 izleseniz bile her an yanı başında olmanız mümkün değil. Görevliler en kısa sürede müdahale ederek daha fazla kişinin yaralanmasının önüne geçti" dedi.
Coster, saldırganın takip edilmeye karşı dikkatli biri olduğunu, bu yüzden görevlilerin daha uzaktan takip etmek zorunda kaldığını da ekledi.
Yeni Zelanda: Başbakan Ardern, bıçaklı saldırının ardından anti-terör yasaları sertleştireceklerini söyledi/yeni-zelanda-basbakan-ardern-bicakli-saldirinin-ardindan-anti-teror-yasalari-sertlestireceklerini-so-3182561
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!