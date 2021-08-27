Yeni Zelanda, Afganistan'dan tahliye uçuşlarını tamamladı

Başbakan Ardern, Başbakanlığın resmi sayfasından, ülkesinin Afganistan'ın başkenti Kabil'den yaptığı tahliyeler ve Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’ndaki terör saldırısıyla ilgili açıklamada bulundu.
Afganistan’dan yaptıkları tahliye uçuşlarının tamamlandığını bildiren Ardern, NZDF’ye ait C-130 Hercules nakliye uçağının taşıdığı personel ve yolcularıyla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne indiğini söyledi.
Ardern, Kabil'deki terör saldırısı sırasında havalimanında hiçbir NZDF personeli bulunmadığını ve hepsinin son uçuşta güvenli bir şekilde Afganistan’dan ayrıldığını belirtti.
- Ardern, Afganistan’daki terör saldırısını kınadı
Terör saldırısında hayatını kaybeden, ABD askerlerinin yanı sıra diğer ortaklarına, saldırıdan etkilenen herkesin ailelerine ve Afganistan'da hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunan ve ayrıca yaralanan herkesin yanında olduklarını dile getiren Ardern, saldırıyı kınadı.
Başbakan Ardern, "Afganistan'daki inanılmaz derecede zor ve kırılgan durumda sadece can güvenliği arayan birçok masum aileye ve bireye yapılan aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
Afganistan'daki Yeni Zelanda vatandaşlarından ve vizesi olan Afganların tahliyesi için görevlendirilen NZDF nakliye uçağı, Kabil'den gerçekleştirdiği 3 uçuşta hem Yeni Zelanda hem de Avustralya'ya gönderilen yüzlerce kişiyi tahliye etmişti.
Yeni Zelanda, yaklaşık 20 yıl Afganistan'da görev yapan askeri birliklerini, mayıstan önce geri çekmişti.
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