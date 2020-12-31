Yeni Zelanda 2021'e merhaba dedi!

Yeni Zelanda ve Fiji Türkiye saati ile 14.00'te yeni yıla girdi.

Koronavirüs sebebiyle kutlamaların ve yasakların gölgesinde yeni yıla girilirken, Yeni Zelanda'da 2021'e havai fişeklerle 'merhaba' denildi.

Yeni yıla girecek ilk büyük kent, TSİ 16.00’da 2021’e merhaba demeye hazırlanan Avustralya'nın Sydney kenti olacak.

2021'e en son Güney Pasifik'te yer alan Amerikan Samoası girecek.