Yeni Yusufeli'nin inşası tamamlandı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla Artvin’in Yusufeli ilçesi yeni yerleşim alanında inşa edilen 3 bin 205 konutun anahtarı 22 Kasım Salı günü vatandaşlara teslim edilecek.

Bakan Murat Kurum, yaptığı açıklamada Yeni Yusufeli’nin vatandaşların mutlu olacağı bir anlayışla tasarlandığını belirterek, “Hiç kimsenin, hiçbir yerin geride bırakılmadığı, topyekûn olarak nasıl bir afette, selde beraber olduysak iskân projesinde de vatandaşlarımızın yanında olduk. Yusufeli’miz geçmiş yıllarda baktığınızda birçok kez taşınmış ve inşallah bu taşınmada son olacaktır. Yeni Yusufeli; gençlerin, vatandaşlarımızın, hanım kardeşlerimizin mutlu olduğu; spor alanlarında, okullarında vakit geçirebildiği sporları yapabildiği, esnafımızın huzurlu bir şekilde ticaretini yapabileceği anlayışla tasarlandı ve inşallah bu projeyi layıkıyla vatandaşımıza teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeni Yusufeli’nde yapılan çalışmalarda 17 milyon metreküp kazı ve 10 milyon metreküp dolgu yapıldığını dile getiren Bakan Kurum, bu sayede 1,5 milyon metrekare yerleşim alanı çıkarıldığını ve bu yerleşim alanının 750 bin metrekaresinin de yeşil alan olduğunu belirtti.

3 BİN 205 KONUT HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK

Yeni yerleşim alanındaki inşa çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Bakan Kurum, “Yeni Yusufeli yerleşim alanımızda TOKİ Başkanlığımız eliyle 2 bin 698 konut, 285 dükkân, 37 dükkânlı sanayi sitesi, 25 yataklı hastane, 24 ve 12 derslikli 2 lise, 16 derslikli meslek lisesi, 12 derslikli ortaokul, 12 derslikli ilkokul, anaokulu, 100 kişilik öğrenci yurdu, sağlık ocağı, İlçe Jandarma Komutanlığı, cami ve Yusufeli Belediye Hizmet Binası olmak üzere 32 adet kamu binasının da yapımını tamamladık" dedi.

Yeni yerleşim alanının dışında bulunan Çeltikdüzü, Çevreli, Irmakyanı, İşhan, Meşecik, Tekkale ve Yeniköy olmak üzere 7 köyde de 507 konut ile 10 dükkânın da tamamlandığını belirten Kurum, köyler de dâhil olmak üzere toplamda 3 bin 205 konutun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hak sahibi vatandaşlara teslim edileceğini söyledi.

Konutların ve işyerlerin bedellerini inşaat maliyetleri üzerinden hesaplandığını söyleyen Kurum, "Söz verdiğimiz gibi, tüm konutlarımızı faizsiz, 5 yıl geri ödemesiz ve 20 yıl vadeli olarak hak sahiplerine teslim ediyoruz. Peşin ödemelerde yüzde 65’e varan indirim sağlıyoruz. Yine ilk 60 ay içinde yapılacak peşin ödemelerde değişen oranlarda indirim sağlıyoruz" diye konuştu.

Bakan Kurum, Yusufeli’nde ve merkezde ticari faaliyetlerini yürüten hak sahibi olmayan vatandaşlar için de Valiliğin, Özel İdare ile birlikte bir proje yürüttüklerini söyledi. Bu çerçevede 140 dükkân ve sanayi sitesi inşası; Artvin İl Özel İdaresi, Valilik bünyesinde yapımını gerçekleştirecek ve bu kapsamda özel idareye 20 milyon lira hibe desteği ve yine arazi tahsisi sağlandığı dile getirdi.

100 SOSYAL KONUT EVİ OLMAYAN VATANDAŞLAR İÇİN İNŞA EDİLECEK

Sosyal konut kampanyasında Artvin’e de sosyal konut yapıldığını bildiren Bakan Kurum, “Burada vatandaşlarımızdan talepler oldu. Ve bu talepler çerçevesinde ihtiyaca göre artırılmak üzere 100 sosyal konutumuzu evi olmayan vatandaşlarımıza ev sahibi olabilmeleri amacıyla TOKİ Başkanlığımız eliyle inşasını gerçekleştireceğiz. Köylerimize de, yine köyde yaşayan vatandaşlarımızın tarımsal kalkınmayı sağlamak amacıyla orada üretimi yapabilmeleri, hayvancılıkla ilgili faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla AFAD’ımızla, Bakanlığımız, İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle birlikte her haneye, 520 hanemiz var. Her haneye 50’şer bin lira Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde orada tarımsal faaliyetlerin yapılabilmesi amacıyla destek sağlayacağız” şeklinde konuştu.