Murat Erkan’ın yerine Kaan Terzioğlu!

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Dünya çapında 750’den fazla üyesi olan Mobil Operatörler Birliği, GSMA, yeni yönetimini belirledi. Turkcell ve Turkcell CEO’su Murat Erkan’ın yer almadığı yeni GSMA yönetimine, Erkan’dan önce Turkcell’in genel müdürlüğü koltuğunda oturan Kaan Terzioğlu girdi.

Süreyya Ciliv'in ardından 1 Nisan 2015 tarihi itibarıyla Turkcell'in genel müdür olan Kaan Terzioğlu, 15 Mart 2019 tarihinde görevini Murat Erkan’a bırakmıştı. BT Dünyası'ndan Kemalettin Bulamacı'nın haberine göre toplam 26 üyeden oluşan GSMA’in yönetim kuruluna Kaan Terzioğlu yeniden seçildi.

Daha önce Turkcell CEO’su olarak üç dönem GSMA yönetim kurulunda görev yapan Terzioğlu, bu sefer yönetim kuruluna eş-CEO olarak görev yaptığı Hollanda merkezli telekomünikasyon şirketi VEON adına katıldı.

BU SEFER VEON'DAN GİRDİ

Turkcell ile birlikte görev süreleri sona eren Etisalat, SoftBank Group ve SK Telecom adına bu şirketleri temsil eden CEO’lar yeni dönemde yer almayacak. Bu şirketlerin yerine VEON ile birlikte, 26 kişilik GSMA yönetim kuruluna seçilen diğer şirketlerin temsilcileri ise KDDI CEO Makoto Takahashi, KT Başkanı ve CEO Ku Hyeon-mo, Telecom Italia CEO ve Genel Müdürü Luigi Gubitosi oldu.

Kaan Terzioğlu ile birlikte 1 Ocak 2021’den itibaren, 31 Aralık 2022 tarihine kadar GSMA yönetiminde görev alacak isimler, şirketlerini temsilen iki sene kurulda görev yapacak. Terzioğlu, 2019 yılında GSMA tarafından, mobil endüstriye olağanüstü katkılarından dolayı özel ödüle layık görülmüştü

3 DÖNEM ARALIKSIZ YÖNETİMDEYDİ

2003 yılı sonunda oluşturulan CEO seviyesindeki GSMA yönetim kuruluna ilk olarak Türkiye’den Muzaffer Akpınar seçilmişti. Turkcell, Süreyya Ciliv döneminde de GSMA yönetimine girmişti. Turkcell’in yanısıra Türkiye’den Avea’yı temsilen, Türk Telekom Group CEO’su Hakam Kanafani 2013-2014 döneminde GSMA yönetim kurulunda yer almıştı.

2015 yılından itibaren 3 dönem aralıksız olarak GSMA yönetim kurulunda yer alan Turkcell CEO’su olarak dönemin CEO’ları Süreyya Ciliv, Kaan Terzioğlu ve Murat Erkan görev yaptı. Turkcell, 3 yıl art arda GSMA yönetiminde yer aldıktan sonra yeni dönemde Türkiye’den herhangi bir şirket yeni dönemde görev yapmayacak.

İŞTE YENİ YÖNETİM KURULU

GSMA’in yeni yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

1- Stéphane Richard, Orange Group

2- Juan Carlos Archila, América Móvil

3- Susan Johnson, AT&T

4- Izzaddin Idris, Axiata

5- Gopal Vittal, Bharti Airtel Group

6- Gao Tongqing, China Mobile

7- Liu Guiqing, China Telecom

8- Mai Yanzhou, China Unicom

9- Dominique Leroy, Deutsche Telekom

10- Mats Granryd, GSMA

11- Christian Salbaing, CK Hutchison

12- Makoto Takahashi, KDDI

13- Hyeonmo Ku, KT

14- Ralph Mupita, MTN

15- Alexey Kornya, MTS

16- Motoyuki Ii, NTT DOCOMO

17- Mathew Oommen, Reliance Jio

18- Yuen Kuan Moon, Singtel

19- Nasser Al Nasser, STC

20- Luigi Gubitosi, Telecom Italia

21- Julio Linares López, Telefonica Group

22- Sigve Brekke, Telenor

23- Andrew Penn, Telstra

24- Kaan Terzioğlu, VEON

25- Rima Qureshi, Verizon

26- Ahmed Essam, Vodafone Group



GSMA’in şu anki yönetiminde ise şu isimler yer alıyor:

1- Stéphane Richard, Orange

2- Mats Granryd, GSMA

3- Juan Carlos Archila, America Movil

4- Susan A. Johnson, AT&T

5- Tan Sri Jamaludin Ibrahim, Axiata

6- Gopal Vittal, Bharti Airtel

7- Gao Tongqing, China Mobile

8- Liu Guiqing, China Telecom

9- Mai Yanzhou, China Unicom

10- Srini Gopalan, Deutsche Telekom

11- Hatem Dowidar, Etisalat Group

12- Christian Salbaing, Hutchison Whampoa (Europe) Limited

13- Rob Shuter, MTN

14- Alexey Kornya, MTS

15- Kazuhiro Yoshizawa, NTT DOCOMO

16- Mathew Oommen, Reliance Jio

17- Chua Sock Koong, Singtel

18- Jung Ho Park, SK Telecom

19- Ken Miyauchi, SoftBank Corp.

20- Nasser Sulaiman A. Al Nasser, Saudi Telecom Company (STC)

21- Julio Linares López, Telefónica, S.A.

22- Sigve Brekke, President, Telenor

23- Andrew Penn, Telstra

24- Murat Erkan, Turkcell

25- Rima Qureshi, Verizon

26- Vivek Badrinath, Vodafone