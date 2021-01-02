Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğal gaza! 1 Ocak 2021 elektrik zammı ne kadar? 1 Ocak 2021 doğal gaz zammı

AA

Yeni yılda elektrik ve doğal gazda geçerli olacak ücret tarifesi belli oldu. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ yeni yılın ilk zam oranını internet sitesi üzerinden yayınlarken Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun artış oranı Resmi Gazete'den duyuruldu. 1 Ocak 2021 elektrik ve doğal gaz zammı ne kadar?

1 OCAK 2021 ELEKTRİK ZAMMI

Elektrik tarifelerinde tüm tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere yaklaşık yüzde 6 zam yapıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'deki tarife tablolarından yapılan hesaplamaya göre, elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 6 artışa gidildi.

Söz konusu oran, tarife gruplarına göre ufak çaplı değişiklikler gösterebiliyor.

1 OCAK 2021 DOĞAL GAZ ZAMMI

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, aralıkta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1264 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1414 lira olarak belirlendi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.