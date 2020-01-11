Civic Sedan modellerinde ise, Mart ayı sonuna kadar kamu bankaları işbirliği ile 60 bin TL’ye kadar kredi kullanımına yüzde 0.49 faizli 18 ay taksit imkanı sağlanıyor. Ayrıca, Civic Sedan modelleri için Garanti Bankası işbirliği ile 40 bin TL’ye kadar kredi kullanımına faizsiz 12 ay taksit seçeneği bulunuyor.